Koalice v Praze je v krizi! Nemusí přežít dnešní zastupitelstvo

Pražská koalice je kvůli plánovanému zbourání a nahrazení Libeňského mostu v krizi. Podle zákulisních informací může koaliční spor dnes vyvrcholit odvoláním dvou radních, čímž by spolupráce ANO, ČSSD a Trojkoalice (KDU-ČSL, Strana zelených a STAN) v hlavním městě skončila. Zastupitelé mají na čtvrtečním zasedání projednávat třeba rekonstrukci Václavského náměstí.

Krizi koalice vyvolal špatný stav Libeňského mostu a rozdílný pohled jednotlivých stran na to, jak jej řešit. Zatímco část koalice v čele s radním pro dopravu Petrem Dolínkem z ČSSD prosazuje zbourání stávajícího mostu z 20. let minulého století a nahrazení mostem novým, proti tomu jsou zástupci Trojkoalice, kteří chtějí stávající most opravit.

Koalice kvůli tomu funguje v dohadovacím řízením. Vztah mezi jednotlivými členy rady je velmi napjatý. Podle zákulisních informací by spor mohl na čtvrtečním jednání zastupitelstva vyvrcholit návrhem na odvolání dvou radních za Trojkoalici - Petry Kolínské (Strana zelených) a Jany Plamínkové (STAN).

Odvolání zástupkyň Trojkoalice z Rady by zřejmě podpořily opoziční kluby TOP 09 a ODS. Koalice by se tak rozpadla pouhý půl rok před komunálními volbami, které na úrovni obecních zastupitelstev na podzim přerozdají karty.

Návrh na řešení situace okolo Libeňského mostu, který byl původně na čtvrteční jednání zastupitelstva zařazen, byl následně vypuštěn. Zastupitele ale na čtvrtečním jednání i tak čekají třaskavá témata, včetně plánů na rekonstrukci dolní části Václavského náměstí.

Jednání pražského zastupitelstva můžete sledovat na oficiálních stránkách města.