Kolonizace Marsu? Musk už staví loď, příští rok jí začne testovat

Soukromá společnost by stavbu vesmírné lodi měla dokončit ještě letos. "V první polovině příštího roku budeme pravděpodobně schopni provést první krátké lety," uvedl Musk na konferenci v Texasu.

Série testů a přípravných letů by SpaceX měla zabrat tři roky. V roce 2022 by se pak loď Big Falcon Rocket měla vydat na cestu k Marsu. K rudé planetě nejdřív donese náklad. Lidé se na Mars podle Muska dostanou o dva roky později.

Americký vizionář už takových předpovědí učinil celou řadu. Ne vždy se je však podařilo dodržet. "Občas jsou mé časové plány trochu, však víte...," přiznal Musk podle BBC.

Vesmírnou loď Big Falcon Rocket chce Musk využít i pro běžné cestování mezi kontinenty. Cesta z New Yorku do Šanghaje by tak mohla trvat pouhých 30 minut. V současnosti přitom cestující stráví na trase v letadle přes 15 hodin.

Dobytí Marsu je Muskovým celoživotním snem. Americký vizionář už má dokonce jasno, jaké státní zřízení by na rudé planetě preferoval. "Myslím, že nejpravděpodobnější forma vlády je přímá demokracie. Lidé budou hlasovat o svých záležitostech přímo."