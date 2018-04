Kontroverzní výstava znovu v Praze! Lidé si prohlížejí nahé ženy

Výstava v prostorách Tančícího domu zabírá hned čtyři patra. V tom nejspodnějším najdeme orgastické portréty fotografa Petra Jedináka, v dalších třech najdeme "instalace" nahých žen. Kdo by ve výstavě hledal nějaké hlubší poselství, toho autor výstavy zklame: "Jediné, co tvrdím je, že je to skutečně životní zážitek a to jak pro modelky, tak i pro návštěvníky," říká Mário Petreje, který výstavu do Prahy přivezl už podruhé.

Kromě prohlížení vystavených žen se na některé z nich smí i sahat. A toho návštěvníci hojně využívají, samozřejmě v gumových rukavicích. Samotným modelkám to ale vůbec nevadí, výstavu si sami užívají. "Já tady jsem ráda, je to skvělá akce, fakt úžasný," vychvaluje svou účast jedna z vystavených modelek, která podle svých slov bere nahotu jako samozřejmost.

Další z modelek její slova potvrzuje, na výstavě navíc vystupuje se svou kamarádkou: "Na začátku se ti návštěvníci ostýchají, protože to ještě neviděli, je to pro ně poprvé. Ale po pár minutách je vidět, jak se atmosféra uvolní a je to příjemná show," popisuje dívka, která vystupuje pod přezdívkou Terra Twine. Podle ní si nakonec návštěvníci prohlédnou celé její tělo včetně intimních partií.

Výstava se v Praze uskutečnila i loni v létě a sklidila velký úspěch, ale i kritiku. Ta letošní má být podle organizátorů ale v této podobě poslední: "Určitě nějaká výstava ještě bude, ale tento koncept, jak ho lidé znají, končí. Bude to už prostě vypadat jinak, posuneme to na trošku jiný level," vysvětluje Mário Petreje.

Podmínkou účasti na výstavě je samozřejmě dosažení plnoletosti. Jinak může přijít kdokoliv. A chodí rozličné publikum, od mladých párů, až po důchodce. Navíc se v případě zájmu mohou i sami návštěvnice stát součástí výstavy. Loni takové nabídky jedna z návštěvnic využila a pořadatelé očekávají, že tomu tak bude i letos. Čas mají dámy až do sobotního večera.

