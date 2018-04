Krach jednání o vládě: Co teď bude dál? PĚT scénářů

Jednání hnutí ANO s ČSSD o nové vládní koalici padla. Jaké možnosti teď má premiér v demisi Andrej Babiš a co může udělat prezident Miloš Zeman? Do hry se mohou vrátit SPD a KSČM, s nimiž v minulosti hnutí ANO ve sněmovně hlasovalo. Krach vyjednávání také může otevřít cestu k předčasným volbám.

Menšinová koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD, kterou by ve sněmovně tolerovali komunisté, byla nejpravděpodobnější variantou, jak by v Česku mohla vzniknout většinová vláda. Tato možnost ale zřejmě po čtvrtečním jednání ANO a ČSSD padla. Jaké možnosti teď mají politici?





Vláda ANO tolerovaná SPD a KSČM

Jednou z možností, o níž se už v minulosti jednalo, by byla menšinová vláda hnutí ANO, kterou by ve sněmovně podpořila SPD Tomia Okamury a komunisté. Toto uskupení by mělo pohodlnou většinu 115 hlasů. A při ustanovování orgánů sněmovny již ANO, SPD a komunisté takto v bloku několikrát hlasovali.

Proti této možnosti ovšem mluví několik faktorů. Se spoluprací s SPD mají problém někteří členové hnutí ANO. Že s Okamurovou stranou jednat neplánuje, řekl v rozhovoru pro deník Právo i Andrej Babiš. SPD má zase problém s některými ministry z hnutí ANO a vadí ji i trestně stíhaný premiér. Naopak s takovou vládou by zřejmě neměl problém prezident Miloš Zeman.





Koaliční vláda hnutí ANO bez Andreje Babiše

Krach jednání bude hnutí ANO řešit na úterní schůzi poslaneckého klubu. Andrej Babiš se tam svých poslanců zeptá, jestli platí varianta, že je nadále jediným kandidátem hnutí na premiéra. Právě kvůli trestnímu stíhání Andreje Babiše se některé strany bránily spolupráci s hnutím ANO.

ANO by tak mohlo například jednat znovu s ODS. Ta sice v minulosti několikrát nabídku Andreje Babiše odmítla, podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy ale nikdy nezazněla při jednání varianta, že by premiérem nebyl Andrej Babiš. Kvůli Babišovi odmítali spolupráci s ANO také Starostové a lidovci. Ale koalice s KDU-ČSL a STAN by hnutí ANO na většinu nestačila.

Pokud by koaliční jednání vedl někdo jiný než Babiš, mohla by se k jednacímu stolu vrátit také ČSSD. V tom případě by totiž sociální demokraté zřejmě netrvali na ministerstvech vnitra nebo financí, které jim hnutí ANO nebylo ochotné nabídnout. Jako třetí partner by se vedle komunistů nabízeli pak i lidovci.

Předčasné volby

Tuto variantu odmítá prezident Miloš Zeman, který řekl, že by šlo o urážku voličů a že je nikdy nepřipustí. Postupně ale s touto variantou stále častěji kalkulují politici.

V pátečním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček, že jeho strana se případných předčasných voleb nebojí. Tuto možnost připustil v rozhovoru pro Právo také Andrej Babiš. Podle něj může ODS a Piráty k této variantě motivovat fakt, že jim rostou preference.

Hnut ANO dnes shodilo ze stolu ve, na em jsme pracovali. Ped tdnem si vzalo as na to, aby pilo s nvrhem een svho problmu asti trestn sthan osoby ve vld. Takov nvrh ale dnes nepedloilo. Ztra proto doporum pedsednictvu @CSSD ukonit jednn o vld. — Jan Hamek (@jhamacek) 5. dubna 2018

I přes odpor prezidenta Zemana si politici mohou prosadit předčasné volby. Pro rozpuštění sněmovny musí hlasovat 120 poslanců. Předčasné volby by mohly být strašákem hlavně pro strany, které se do sněmovny dostaly s odřenýma ušima a i dnes se v průzkumech pohybují okolo 5% hranice, tedy STAN, TOP 09 a KDU-ČSL.

Další volby by byly enormní zátěží pro stranické pokladny, které se v některých případech ještě nevzpamatovaly z minulých voleb. Na druhou stranu by se daly na podzim spojit s komunálními a senátními volbami, což by ušetřilo náklady.

Pokračování současné menšinové vlády v demisi a další jednání

Andrej Babiš se po krachu jednání s ČSSD objedná na Pražský hrad a o výsledku jednání bude informovat prezidenta Miloše Zemana. Ten v minulosti avizoval, že Babišovi poskytne na jednání o vytvoření většinové vlády dostatek času, zároveň ale zdůraznil, že z toho, jak se rokování natahují, začíná být nervózní a chtěl by, aby vláda získala většinu nejpozději do letních prázdnin.

Prezidenta ale nevážou žádné lhůty, pokud jde o jmenování vlády. Současný menšinový kabinet tak může vládnout teoreticky až do příštích voleb. Prezident Zeman tak může dát Babišovi prostor a přitlačit na ostatní strany, aby se vrátily k jednacímu stolu a znovu se pokusily s hnutím ANO dohodnout.

Pokud A.Babi nen schopen nebo ochoten sestavit dnou vldu s vtinovou podporou PS, pak m dostat pleitost nkdo jin. Nkdo, kdo pedstav pln a bude mt pedpoklady vytvoit vldu v souladu s stavou. Ukoneme toto divadlo a vrame se k pravidlm parlamentn demokracie. — Petr Fiala (@P_Fiala) 6. dubna 2018

Prezident vybere jiného premiéra (úřednická vláda)

Na druhou stranu politologové upozorňovali, že po obhajobě mandátu už prezident Zeman nebude Babiše potřebovat a jejich vztah začne postupně ochlazovat. Prezident by tak mohl místo Babiše jmenovat premiérem někoho jiného. Že mu nedělá problém jít proti sněmovně, už ukázal při jmenování Rusnokovy úřednické vlády.

Zsadn pekkou pro dosaen vldy s dvrou nen povolebn pat, ale osoba @AndrejBabis. Prezident s minimln odpovdnost k stav a svoj zemi by te povil druhm pokusem jinho politika. Co udl ten n, to v jen on. Mon jet Lavrov... — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 6. dubna 2018

Pokud by vláda Zemanem vybraného premiéra nezískala důvěru, vybíral by premiéra předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO). V případě, že neuspěje ani předsedou sněmovny vybraný premiér, otevírá to cestu k předčasným volbám. Zeman ale avizoval, že má pouze možnost sněmovnu rozpustit, nikoliv povinnost, a sestavením vlády by pak mohl opět pověřit někoho dalšího.