Kristýna promluvila o otci dítěte: Nikdy mu neodpustí, co udělal!

Kromě krásného bydlení se prý u Kristýny nic zásadního nezměnilo. Postěžovala si ale, že jim lidé štěstí nepřejí. "Jsou nepřejícní a žárliví. Nadávali mi, že oni si na to vydělávají a mně to spadlo do klína," popsala žena.

Přiznala ale, že od natáčení má jiný pohled na život a víc si váží věcí, které předtím brala prakticky jako samozřejmost. Ze samotné rekonstrukce byla nadšená. "Ani jsem nevěřila, že jsem ve svém vlastním bytě. Když si uvědomila, že je to realita, že je to moje a mých dětí, tak jsem byla nadšená a hlavně dost překvapená," řekla.

Xavier s Patrikem se po natáčení podle Kristýny začali chovat zodpovědněji. "Kluci si uvědomili, co mají a že se o to musejí i sami starat. Předtím jsem všechno dělal za ně. Teď si víc uklízejí, váží si toho, co mají. Starají se víc sami o sebe, nechtějí toho tolik po mně," pochválila si máma.

Vztahy s matkou, které už před natáčením byly velmi napjaté, se ani potom nezlepšily. Matce dokonce vadilo, že Kristýna v pořadu vůbec vystupovala. "Asi tři týdny se mnou nemluvila, nechtěla se přijít podívat ani do bytu. Řekla mi, že když o ní budu mluvit v televize, tak mě zažaluje," prozradila Kristýna.

S matkou spolu sice komunikují, ale je kvůli Patrikovi. "Matka se po skončení natáčení začala o Patrika víc zajímat, bere si ho i na víkendy, ale jinak zůstalo všechno při starém. Tři dny po natáčení jsme kvůli němu šli k soudu," vzpomínala žena. Ona sama po kontaktu s ní netouží. "Netoužím po tom, se s ní vídat. Vím, jaká je," dodala.

Prozatím se nezlepšil ani zdravotní stav malého Xaviera, Kristýna ale doufá, že je to jen otázka času. "Astma má pořád, ale doufám, že se to časem zlepší. Pro takhle malé dítě je náročné mít inhalátor a brát všechny ty léky," řekla.

Řeč přišla také na tatínka Xaviera. Ten bydlí v Českém Krumlově se svou novou přítelkyní. "V kontaktu spolu nejsme a ani po tom netoužím. Až bude Xavier větší a bude ho chtít vyhledat, tak mu v tom bránit nebudu. Nebyl to žádný velký vztah, byla to letní láska. Mysleli jsme si, že se máme rádi a že spolu budeme. Skončilo to tak, že jsme se po prázdninách rozešli. Pak jsem zjistila, že jsem těhotná, a on mi nevěřil, že čekám jeho dítě," řekla Kristýna s tím, že o syna se otec vůbec nezajímá. Viděl ho jen dvakrát v životě, naposledy před třemi roky.

