KSČM kritizuje Ťoka a Petříčka. Babiš výměnu nevylučuje

Nejvíce připomínek mají komunisté k práci ministerstva dopravy Dana Ťoka. Kromě prosincového kolapsu D1 či rozšiřování mýta na silnicích 1. tříd jim vadí privatizace firem. "Bylo by potřeba, abychom zabránili tomu, že pan ministr dopravy zprivatizuje výdělečné firmy, jako bylo ČD Cargo," uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Ťok na kritiku zatím nereagoval, ozval se ale Robert Plaga. Ten by podle KSČM měl zrušit povinné zavádění inkluze na všech školách. To ministr neplánuje, změny by ale přijít mohly.

"Speciální školy jsou nedílnou součástí naší vzdělávací soustavy. V tuto chvíli máme připravenou vyhlášku, která je po meziresortním připomínkovém řízení. Takže věříme, že jakmile vypořádáme připomínky ostatních resortů, v průběhu jara nabyde účinnosti," uvedl Plaga.

Problém mají komunisté i s šéfem diplomacie Tomášem Petříčkem. Jeho ministerstvo zahraničí podle nich zhoršuje jednotné zahraničněpolitické postoje České republiky.

"My bychom měli pracovat především na našich společných postojích v rámci EU, v rámci NATO. To jsou dvě organizace, které zajišťují naši bezpečnost, naši prosperitu. A tam vnímám, že naše komunikace a naše sdělení jsou plně v souladu s našimi partnery a spojenci," prohlásil Petříček.

S prací Petříčka je spokojený také ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. A pochválil i další své kolegy. "Třeba už jen to, co dokázala za půl roku prosadit ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ve svých resortech rozhodně nezahálí ani Miroslav Toman nebo Antonín Staněk," vyjmenoval.

To šéf hnutí ANO své ministry hodnotit nechtěl. "Stále platí a platit bude, že předem žádné případné personální změny na ministerských postech neoznamuji a budu se této zásady držet, dokud budu premiér. A pokud dojde k nějakým změnám, nejprve je oznámím ministrům, kterých se týkají, a panu prezidentovi," řekl Andrej Babiš.

Na výměny ministrů se dá vsázet i u sázkových kanceláří. Nejistější postavení má podle bookmakerů ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, nejvíc se židle houpe právě pod Danem Ťokem.