Levné hypotéky končí, ceny nemovitostí jsou ale stále vysoké

Díky příznivé ekonomické situaci a rostoucím cenám nájmů chce stále více Čechů bydlet ve svém. Od pondělí ale při žádosti o hypotéku budou muset kromě našetření části peněz splnit další podmínky.



“Výše dluhu žadatele by neměla překročit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu. Druhou novinkou je, že žadatel by měl vyložit na své dluhy maximálně 45 % ze svého čistého měsíčního příjmu,“ popsal mluvčí ČSOB Patrik Madle.



Podle odborníků nové podmínky znemožní až 20 procentům lidí, kteří by nyní na úvěr dosáhli, o hypotéku po 1. říjnu zažádat. Má jít hlavně o mladé rodiny s dětmi. “Lidé si často brali hypotéky například 90% i 100%. Tak ti už prakticky nebudou mít šanci na hypotéku dosáhnout,“ řekl ekonom Lukáš Kovanda.



O tom, že se v souvislosti s hypotékami blíží horší časy, svědčí i středeční navýšení úrokové sazby ze strany České národní banky. “Je to v souladu s nastavením jistého ochlazení velmi uvolněných úvěrových podmínek, které dnes máme,“ vysvětlil guvernér ČNB Jiří Rusnok.



Lidé se zpřísnění obávali, banky i realitní kanceláře proto v létě zaznamenaly rekordní zájem o hypotéky i nákupy nemovitostí. “Řada klientů se snaží hypotéku sehnat na poslední chvíli. A v srpnu a září byl zájem o hypotéky o třetinu vyšší ve srovnání předcházejícími měsíci,“ srovnal mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.



“Realitní kanceláře to zaznamenaly. Respektive zaznamenaly to, že v průběhu letních měsíců a prázdnin nepoklesl zájem tak, jako obvykle poklesne,“ sdělil prezident Asociace realitních kanceláří ČR Jaroslav Novotný.



Dostupnost hypoték by mohlo zlepšit opadnutí cen nemovitostí. To by mohlo přijít s ekonomickým útlumem. Jestli to ale bude v nejbližší době, nikdo s jistotou neví.



Situace je vážnější ve velkých městech, kde jsou ceny nemovitostí nejvyšší. Lidé se proto začínají stěhovat do menších obcí. Třeba v Praze jsou ceny už tak vysoko, že ti, kteří svůj byt v metropoli prodají, si mohou jinde postavit dům.



Praha podle mnohých patří k nejhezčím městům na světě. Co do ceny nemovitostí se ale řadí k těm ne zrovna levným. “Ceny těchto bytů, to znamená 2+1 s rozlohou asi 50 metrů čtverečných, se pohybují kolem 4 milionů korun i výše,“ přiblížil prezident Asociace realitních kanceláří ČR Jaroslav Novotný.



Na byt za 5 milionů korun musí mít kupující žádající o 80% hypotéku už nyní naspořený rovný milion. Od října ale kvůli zpřísněným požadavkům musí měsíčně vydělat 37 037 korun čistého a splácet může maximálně 16 666 za měsíc.



Stačí se ale přesunout o pár desítek kilometrů za metropoli a ceny padají. “Takový byt o výměře cca 50 až 55 metrů čtverečných, lze v Benešově pořídit za cca 2 až 2,5 milionu korun,“ odhadl realitní makléř z Benešova u Prahy Karel Venera.



Ceny pražských nemovitostí jsou dokonce tak vyšponované, že díky prodeji bytu v hlavním městě si lidé mohou postavit o pár desítek kilometrů dál rodinný dům.



“My se chystáme s rodinou do většího - hlavně kvůli dětem. A stavíme rodinný dům na Benešovsku, několik desítek kilometrů za Prahou. Za prodaný byt se nám zaplatí skoro celá svatba domu,“ sdělil bývalý majitel bytu v Praze Daniel Grešl.



Ceny nemovitostí v hlavním městě podle odborníků zvyšuje i nedostatek bytů. Těch údajně chybí asi 20 tisíc. Stavbu nových ale prý často brzdí zdlouhavé vyřizování potřebných povolení.