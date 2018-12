Hodnocení členů vlády: Většinu lidé neznají, nejlépe si vedl Babiš

Menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD vládne už půl roku, přesto lidé neznají většinu ministrů a ministryň. Některé členy vlády Andreje Babiše dokonce nepoznalo přes 90 % tázaných. Alespoň to vyplývá z průzkumu agentury Phoenix Research, který se ptal i na to, jak lidé hodnotí dosavadní práci vlády.

Jen šest členů menšinové kabinetu hnutí ANO a ČSSD si po půl roce, co se posadili do ministerských křesel, muže říct: "Zná mě alespoň polovina národa."

"Drtivá většina je známá teprve pouze každému pátému Čechovi, což je poměrně velmi málo i vzhledem k tomu, že mnozí ministři pokračují z předchozího kabinetu," hodnotil výsledky výzkumu politolog Jan Kubáček.

Nejhoršího výsledku dosáhl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek z hnutí ANO. "Průzkum beru vážně. Kdybych měl politické ambice, byla by to pro mě důležitá zpětná vazba. Rád bych poznamenal, že funkce ministra spravedlnosti jsem se ujal jako odborník," vyjádřil se ke svému hodnocení Kněžínek. Výsledky asi nepotěší ani ministra kultury Antonína Staňka nebo ministra školství Roberta Plagu.

Podle průzkumu členy vlády lidé příliš neznají a v hodnocení nikdo z ministrů až na premiéra nepřesáhl 30 %. Podle šéfa celého vládního týmu by se zejména komunikace některých ministrů měla zlepšit. "Je to škoda, protože ministři dělají spoustu dobré práce. Například ministryně Schillerová je velmi šikovná a je i velmi komunikativní. Ostatní ministři by se ale měli nad svoji komunikací zamyslet," sdělil premiér Andrej Babiš.

Naopak není asi překvapením, že drtivá většina dotázaných bezpečně poznala právě premiéra Babiše. Ze všech členů vlády měl také nejvyšší hodnocení. "To, že mě zná tolik lidí, je asi pochopitelné, když jsem téměř denně probírán v médiích. A na to, jaké kauzy se tady na mě připravují, jsem i mile překvapený, že kladně moji práci hodnotí 42 % lidí," řekl Babiš.

Ministr vnitra Jan Hamáček se sice ocitl na druhém místě, známý byl pro 78 % respondentů), ale v hodnocení pokulhává (29 %). Bronz by si v soutěži o nejznámějšího ministra odnesl společně s ministrem životního prostředí i ministr dopravy Dan Ťok - ovšem jen s 12 % u hodnocení jeho práce.

Zdroj: TV Nova, Phoenix Research

Poměrně dobrého výsledku dosáhl v průzkumu i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. I přesto, že na vládní loď nastoupil jako poslední, tak ho zná každý druhý dotázaný. Na druhou stranu získal v hodnocení jeho práce pouhých 6 % ze sta.