Lidl i IKEA ruší prodej oblíbeného zboží. Změny chystají i kavárny

Dalších šest společností se zařeklo, že skoncují s jednorázovým plastem. A významně to pocítí také jejich zákazníci. IKEA, Starbucks, Lagardere Travel Retail (Costa Coffee, Paul, Mr. Baker, Hello pekařství), Lidl, Fruitisimo a Česká zemědělská univerzita (ČZU) se zapojily do iniciativy ministerstva životního prostředí (MŽP) #dostbyloplastu. Celkem už je takových společností 13 a podle MŽP oslovují stovky tisíc zákazníků i spotřebitelů.

"Ministerstvo životního prostředí čeká doslova “odpadový” konec roku 2018. Hlavním tématem nadcházejících měsíců bude předložení nových zákonů týkající se moderní odpadové legislativy. Řešit bude zejména stěžejní problém ČR, kterým je nutnost razantního snížení skládkování a naopak posílení recyklace. Proto patří mé díky našim novým partnerům za jejich připojení k naší iniciativě formou závazků, které přispějí k celkovému snížení produkce jednorázových plastů u nás,” vysvětluje ministr Richard Brabec.

K čemu se jednotlivé firmy zavázaly?

IKEA ve svých českých prodejnách vyřadí z prodeje jednorázové plastové nádobí, tedy brčka, tácky a kelímky a i z jejich restaurací, bister a kaváren jednorázové plasty zmizí. “Chceme jít dobrým příkladem a zavést principy oběhové ekonomiky do naší každodenní činnosti. Proto jsme si dali závazek, že do roku 2020 ukončíme prodej veškerých plastových produktů na jedno použití, jakou jsou slámky či plastové talíře. Toto opatření se týká také našich restaurací a kaváren,” říká Roman Bojko, manažer pro udržitelný rozvoj IKEA Česká republika.

Zákazníci kaváren Starbucks dostávají již nyní slevu 10 Kč na každý nápoj připravený do jakéhokoliv vlastního hrnku. Při konzumaci jídla či pití přímo v kavárnách nahradí plastové příbory či kelímky nádobí z jiných materiálů. Plastové příbory s sebou dostane zákazník pouze na vyžádání, ne automaticky.

Společnost Lagardère Travel Retail ve své síti kaváren Costa Coffee vymění plastové kelímky na studené nápoje za skleněné nádobí pro konzumaci na místě, u studených nápojů nahradí plastová brčka papírovými. V pekařstvích Paul již nebudou jednorázové plasty volně k dispozici, ale obsluha je bude vydávat pouze na požádání.

Řetězec Lidl do příštího roku zruší prodej jednorázových plastových výrobků (kelímků, brček, příborů, vatových tyčinek), které vystřídají výrobky z alternativních materiálů. "Iniciativu MŽP vítáme, neboť se slučuje s naší strategií, kterou jsme si pro redukci plastů vytyčili. Proto jsme se zavázali, že pro výrobky našich privátních značek budeme nejpozději do roku 2025 používat pouze recyklovatelné plasty a množství plastů celkově snížíme o 20 %. V prvním kroku zrušíme prodej všech jednorázových plastových výrobků, a to nejpozději v roce 2019. Zároveň ještě letos nabídneme zákazníkům možnost využít v automatech na kávu umístěných ve všech našich prodejnách vlastní kelímky,” podává výčet nových aktivit generální ředitel Lidl Česká republika Pavel Stratil.

Fruitisimo nabídne lidem možnost odnést si nápoj ve vlastní znovupoužitelné lahvi se slevou. V pobočkách, kde má prostor k sezení, nahradí pro konzumaci na místě jednorázové nádobí znovupoužitelným ze skla či porcelánu.

ČZU do svých prostor pořídí automaty na filtrovanou vodu, což přinese úsporu cca 200 až 300 tisíc půllitrových PET lahví ročně. A pro univerzitní akce a do vybraných provozoven v areálu ČZU pořídí vratné kelímky.

Ačkoli v minulosti někteří obchodníci odmítali kvůli hygienickým předpisům připravit lidem nápoj do vlastního hrníčku, dnes už se ničeho takého zákazníci obávat nemusejí. "Pro to, aby se veřejnost mohla komfortněji zapojit ke kampani #dostbyloplastu, pomáhá ministerstvem vyjednané stanovisko Státního zdravotního ústavu, které potvrzuje, že dostat nápoj do vlastního hrnku nebo si odnést jídlo ve vlastní krabičce už není z pohledu hygieny problém," upřesňuje tisková mluvčí MŽP Petra Roubíčková.