Meteorit dopadl na Kubu! Zasáhl dům, nikomu se nic nestalo

Vesmírný cestovatel dopadl poblíž na dům v sedmadvacetitisícovém Viñales v provincii Pinar del Rio na západě Kuby. Stalo se to v pátek mezi devátou a desátou hodinou večer středoevropského času.



“Jen na Kubě se může stát, že spadne meteorit a vy zrovna víte, čí dům to zasáhl,“ sdělil na twitteru reportér CNN Patrick Oppmann.

Only in Cuba does an apparent meteorite crash and you happen to know the person whos house was hit. pic.twitter.com/jYhAnBLUy0