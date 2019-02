MMF navrhuje zrušit hotovost. Střadatelé by mohli přijít o peníze!

Konec hotovosti navrhují dva ekonomové Mezinárodního měnového fondu. Chtějí tak umožnit centrálním bankám, aby mohly bez obtíží nastavit záporný úrok. Pro střadatele by to tak znamenalo, že by museli své peníze utratit, nebo o část z nich přijít.

Při poslední ekonomické krizi centrální banky snižovaly úrokové sazby. Přestože krize již dávno odezněla, úrokové sazby zůstaly nízko. To by v případě další krize mohlo bankám působit potíže.



Ekonom Ruchir Agarwal a poradkyně Výzkumného oddělení Signe Krogstrupová, kteří pracují u Mezinárodního měnového fondu, přišli s ojedinělým nápadem. Chtějí zrušit hotovost.

Návrh má přinutil lidi, aby v krizi více investovali nebo utráceli. Pokud by v krizi centrální banky nastavily záporné úroky, tak by lidé přicházeli o peníze uložené na účtech. Bez možnosti si v předstihu hotovost vytáhnout a spořit si “v matraci“ by bylo nutné investovat, anebo přijmout ztrátu. Zrušením hotovosti také bankám odpadnou obtíže spojené s hromadným vybíráním peněz z bankovních účtů.



“Výhodou návrhu by bylo celkové osvobození monetární politiky od nulových úrokových sazeb,“ tvrdí Agarwal a Krogstrupová. Zrušení hotovosti by podle nich také pomohlo nárůstu spotřeby v době krize a tedy lepší vypořádání se s jejími následky. Byly by ovšem nutné legislativní úpravy a změny finančních systémů.



Hotovost se ale v mnoha zemích stále těší oblibě. Například v Japonsku je vzhledem k hrubému domácímu produktu téměř 18 procent peněz ve fyzické podobě. Česká republika má v hotovosti asi 11 procent. Naopak je tomu ve Švédsku a Norsku, u niž hotovost tvoří jen něco přes jedno procento HDP.



“V případě zrušení hotovosti budou monitorovány všechny prováděné transakce. To by proměnilo náš svět na Orwellův, ve kterém by finanční instituce znaly veškeré spotřební zvyky lidí. Takový systém by v konečném důsledku vedl ke ztrátě soukromí a omezení lidské svobody,“ řekl hlavní ekonom společnosti BH Security Štěpán Křeček. Společnost se zabývá obchodováním s cennými papíry.