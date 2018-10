Národní muzeum se bude znovu otevírat! Nahlédněte dovnitř už teď

Podoba z roku 1891 se historické budově vrátila v rekordním čase - za 42 měsíců. "Zpátky se vrátily věci, které byly zničené za těch 130 let," řekl Michal Lukeš, ředitel Národního muzea.

Opraveno bylo na 500 velkých oken, přes 200 dveří a rozvedeny byly po objektu nové kabely v délce 1300 km.

V rámci výstavy budou k vidění i vzácné dokumenty z Francie, které stály u zrodu Československé republiky. Dále Pittsburská či Mnichovská dohoda či Víděnská arbitráž a tzv. deklarace Hácha - Hitler. Přivezli je ze Slovenska a do muzea je nesli v truhlách za přítomnosti těžkooděnců.

Ve dvoraně muzea nyní visí jedna z největších existujících vlajek ČR. K obdivu je tam dalších 1200 exponátů. V budově nyní tak nejsou žádné depozitáře ani kanceláře. Celá budova disponuje čistě výstavní plochou.

Co se fasády týče, zvolil se světlejší odstín. Na sloupech nebyly zahlazeny ani stopy po ruských kulkách z roku 1968. "My jsme stopy po střelách nezahladili, naopak jsme je v původním zvýraznili," dodal Lukeš.

Budova by měla být do února 2019 zkolaudovaná, poté by měly do muzea přibýt další expozice. Zítra od 20 h se mohou návštěvníci těšit na videomapping a od neděle se otevřou i brány historické budovy.