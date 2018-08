Nové způsoby České pošty: Lidé musejí pro zásilky až do depa!

Na TV Nova se obrátili nespokojení klienti České pošty. Stěžují si, že pošta není schopna doručit balíky na určenou adresu, přestože klient doručení zaplatí. Některé balíky navíc nedoručí ani na spádovou poštovní pobočku. Zákazník pak musí až do depa. Pošta se vymlouvá na to, že nemá dostatek lidí.

Pan Michal z Plzně pravidelně nakupuje přes internet a zásilky si nechává posílat do práce. V jeden den mu měly přijít balíky dva, z toho jeden z ciziny. Byl nemile překvapen, že si pro něj musí až do depa. "Balík, co byl z Čech, mi sem doručovatel přivezl a balík z ciziny jsem si musel jít vyzvednout na depo. Bylo mi sděleno, že balíky z Číny už doručovat nebudou," postěžoval si.

Zásilku sledoval celou dobu na internetu a nestačil se divit, jak pošta zdůvodnila, proč mu balík nedoručí. "Doručena nebude z důvodu vyšší moci," dostalo se mu vysvětlení.

"V právní terminologii rozumíme termínem vyšší moc skutečnost, která je mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná a nebylo jí možné zabránit ani za použití a využítí veškerého možného úsilí," vysvětlila právnička Gabriela Šímová.

V případě České pošty znamená "vyšší moc" nedostatek lidí. "Bohužel nastala situace, že zhruba polovina balíkových doručovatelů není. To znamená, že máme personální podstav. Tuto situaci jsme museli řešit tímto způsobem, že zásilky jsou ukládány na depu," přiznal problémy mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Za loňský rok Česká pošta odbavila 10 milionů drobných zásilek z Číny. Jen do plzeňského depa jich denně dorazí až 500.

Jak se bránit

V případě, že vám balíček nedorazí, můžete žádat o vrácení peněz. Peníze za poštovné ale pošta zaplatí pouze tomu, kdo službu zaplatil - to znamená odesílatel. Zaměstnaneckou krizi chce Česká pošta vyřešit do Vánoc, zatím formou benefitů. Předejít tak chce dalším zásahu vyšší moci.