Obědy zdarma jen pro některé děti! ANO a ČSSD se dohodly

Jednat bude vedení koalice ještě o částce a termínu navýšení životního minima, které hrají roli u stanovení dávek.

K debatě by se mělo ANO a ČSSD ještě vrátit za pár měsíců a to po vyhodnocení toho, kolik rodin přídavky využívá. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která obědy zdarma požadovala plošně pro všechny děti, by se kvůli bezplatným školním obědům měly přídavky na dítě rodinám zvýšit.

Na dávku i bezplatné stravování by tak dosáhla větší skupina dětí. Podle ministryně financí Aleny Schillerová je to ale technicky složité řešení. Vedle přídavků na děti se totiž od životního minima odvíjí třeba příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, porodné či mimořádná okamžitá pomoc.

Výdaje na dávky pro lidi v nouzi podle Schillerové totiž v posledních letech klesají. Nebylo by tedy rozumné zrovna v době, kdy chybí pracovní síly, dávky zvyšovat, protože by to mohlo lidi odrazovat od hledání zaměstnání.