Odveta za Brno? Liberecké ANO chce z koalice vyšachovat ODS!

V Liberci volby vyhráli Starostové a hned na začátku řekli, že budou usilovat o širokou koalici - tak, jak to dělají vždycky. A všechno nasvědčovalo tomu, že koalice se tam zrodí bez problémů a rychle. Měly v ní být čtyři strany - vítězní Starostové, druhé ANO se čtvrtou ODS a pátým sdružením Liberec otevřený Lidem!

Jenomže po debaklu ANO v Brně, kde vítěz voleb dostal pomyslnou kudlu do zad od ODS, která se mezitím dohodla na vládnutí s ostatními stranami a na vyšachování ANO, to vypadá, že původní hladká čtyřkoalice v Liberci nevznikne. Členové ANO se teď ostře vymezili proti vládnutí s ODS v Liberci.

"Slyšeli jsme, že důvodem je, že v Brně došlo k nějaké neshodě. Nevidím ale důvod, proč by Liberec měl zde trpět nějakými neshodami v jiných městech," nechal se slyšet Jaroslav Zámečník z vítězného hnutí STAN.

Liberecké ANO přiznalo, že určitá odveta za Brno to být může. "Je pravda, že reakce na Brno byla, ale to nevidím, že je prioritní. Jim vadí pan Kittner, který se objevil ve vyjednávacím týmu, a všichni pamatujeme tu dobu, kdy si Liberec vzal obrovské zadlužení," uvedl Jiří Němeček z ANO.

ODS ale jednání o koalici nezvdává. "Je to výsledek nějakého jednání uvnitř hnutí ANO. Každý subjekt by měl mít svoji samostatnost a neměl by být odnikud řízen. Co se týká koalice, tak já myslím, že nejsou všechny dveře ještě zavřeny," popsal Petr Židek.