Otec ji ponížil v životopisu, teď dívka vrací úder! Bude sestřičkou

Mladá Lauren prohlásila, že už raději svého otce o pomoc při hledání práce prosit nebude. Díky dobrým známkám navíc pomoc ani potřebovat nebude. "Naštěstí jsem právě díky tomu špatnému životopisu opravdu vděčná, že mi zkoušky dopadly tak, jak dopadly," řekla Lauren.



"Všichni mí kamarádi si mysleli, že je to legrační a že je můj táta tak trochu divný," prohlásila dívka. "Nejdřív jsem si neuvědomila, co tam napsal, myslela jsem, že prostě popletl mé známky. Pak mě to ale trklo," dodala.



Dívka přiznala, že se bála, jestli zkoušky udělá na obstojnou známku, aby mohla ve svém studiu pokračovat.



Dívka nyní směřuje na Middlesbrough College, což je v britském školství jakýsi mezistupeň mezi střední a vysokou školou. Studovat bude obor zdravotnických a sociálních služeb, jednou by totiž chtěla být zdravotní sestrou.