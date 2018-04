Šokující video Aviciiho! Před smrtí sotva udržel oči otevřené

Únava, vyčerpání, apatie. To vše je vidět ve tváři Aviciiho na filmových záběrech pořízených jen několik měsíců před jeho tragickým úmrtím. Hvězda současné taneční hudby zemřela za dosud nevyjasněných okolností minulý týden - z dokumentu o jeho životě se ale zdá, že muzikant svou předčasnou smrt tušil.

Nepoužité záběry pořízené pro dokumentární film Avicii: True Stories, který spatřil světlo světa přesně před půl rokem, ukazují slavného DJe na nemocničním lůžku obklopeného lékaři a poté v autě po cestě z nemocnice. Se členem svého týmu probírá termíny rozhlasových interview. "Jsi připraven všem ukázat, že jsi zpět?" ptá se manažer a Avicii bojuje s viditelným vyčerpáním a téměř upadá do bezvědomí, když odpovídá: "Zajisté."

Avicii, jež záběry sdílel na svém oficiálním facebookovém profilu, k tomu napsal: "Levan Tsikurishvili, režisér dokumentu, se mnou strávil poslední čtyři roky. Nasbíral spoustu materiálu ze studia, ze zákulisí koncertů, z časů dobrých i zlých." Z dokumentu byl nadšen, zároveň ale upozorňoval své fanoušky, že film často ukazuje i velmi temnou stránku umělcova života. "Je to hodně osobní. Jsem zvědav, co na to lidé řeknou," dodal.

DJ Avicii, vlastním jménem Tim Bergling, zemřel minulý týden ve věku 28 let v ománském Maskatu. Příčina smrti dosud není známa, spekuluje se především o jeho zdravotních problémech zapřičiněných nadměrným pitím alkoholu. Kvůli nim musel v roce 2016 dokonce přerušit světové turné. Jeho manažerský tým ho však i nadále tlačil do dalších vystoupení, ačkoli sám hudebník mnohokrát varoval, že pokud bude pokračovat stejným tempem, brzy zemře.