Pilotoval letadlo s fotbalistou: Licenci neměl, dlužil obří částky!

Pátrání po fotbalistovi Emilianu Salovi se rozhodli záchranáři po třech dnech ukončit. Podle zástupce policie to bylo velmi těžké rozhodnutí. Pátralo se na vodě i ze vzduchu a podařilo se prohledat 1700 čtverečních mil. Dále policie prověřila i data ze satelitních záběrů, mobilních telefonů, ale žádné stopy nenašla.

Letadlo se Salou pilotoval podle deníku The Sun Dave Ibboton (59), který pracoval jako instalatér a dělal diskžokeje na diskotékách. Díky tomu si mohl dovolit věnovat se své vášni, a to létání. Byl také otcem čtyř dětí. Podle policie měl mít pouze průkaz soukromého pilota, takže nemohl dělat lety za úplatu. K tomu by potřeboval komerční licenci, tu ale neměl. Policie momentálně vyšetřuje, zda nebyl let nelegální.

"Otázka, zda se cesta uskutečnila na komerčním základě i úroveň pilotní kvalifikace, bude předmětem dalšího vyšetřování," uvedl zdroj z Úřadu pro civilní letectví.

Ibbotson měl také několik dluhů a to ve výši 18 tisíc liber (přes 540 tisíc korun) a byl členem britské asociace parašutistů do roku 2009, poté dělal pilota.





Jeho přátelé ho považovali za špatného pilota a nechápou, proč do letadla s fotbalistou nastoupil. "Vždycky jsem si myslel, že byl lepší instalatér, než pilot. Nikdy jsme ho nepovažovali za pilota. Byl to jen muž, který ovládal letadlo, když šli parašutisti nahoru," uvedl jeden z jeho kamarádů.

Patřil ke třem společnostem na facebooku, které nabízely práci pro různé piloty. "Pilotům jsou nabízeny peníze, hotelové pokoje a letenky výměnou za létání v nových letadlech pro zákazníky nebo převážení cestujících," řekl zdroj The Sun.

Podívejte se na reportáž TV Nova: