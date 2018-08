Pojišťovny teď vrací tisíce korun za léky! Můžete je dostat i vy

Z vrácených peněz za doplatky na léky se letos bude radovat daleko více lidí než v předchozích letech. Například Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) hovoří až o desetinásobném nárůstu. Zatímco za první pololetí roku 2017 poslala klientům 1 207 789 korun, letos je to celkem 12 427 636 korun.

"Na nárůst objemu vracených peněz našim klientům jsme se bezpečně připravili už vloni při sestavování letošního rozpočtu pojišťovny. Všichni tedy dostanou své peníze přesně a včas. Nikdo se také nemusí o nic starat, překročení limitu hlídáme sami a peníze posíláme automaticky složenkou či na účet, a to už v tomto týdnu," řekl Radovan Kouřil, generální ředitel OZP. "Nižší ochranný limit pomáhá zvlášť starším lidem nebo lidem s komplikovaným zdravotním stavem lépe zvládat finanční zátěž, která je s onemocněním spojena," dodal.

Zatímco vloni překročilo za první pololetí hranici pro ochranný limit právě 694 klientů, letos OZP vrací doplatky celkem 17 902 klientům. Ochranný limit tak ve srovnání s loňským rokem překročilo 25krát více klientů.

"Největší objem vracených peněz i nejvyšší počet klientů, kteří dosáhli na ochranný limit, je ve skupině klientů nad 70 let věku. Těm vracíme celkem 9 962 360 Kč. Významný nárůst je i u klientů mezi 65 a 70 lety, kterým vrátíme 1 696 265 Kč. Dětem do 18 let, respektive jejich rodičům, pak posíláme za druhé pololetí 85 174 Kč," vypočítala Aneta Prokšová, obchodní ředitelka OZP.

Podobný trend potvrzuje také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Ta ve druhém čtvrtletí letošního roku vrací klientům přes 13,7 milionů korun. Nárok na vratku přeplatku má celkem 26 000 klientů této pojišťovny. Nejvyšší přeplatek činí 11 070 Kč a bude zaslán pojištěnci z Moravskoslezského kraje.

"Oproti stejnému období loňského roku vzrostla celková částka přibližně desetinásobně, zatímco počet pojištěnců s přeplatkem vzrostl přibližně 30krát. Informace o vrácení přeplatku společně s poštovní složenkou nebo peníze na účet klienta bude ČPZP odesílat v těchto dnech,“ řekla tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Přeplatky nad limit výrazně meziročně vzrostly už v 1. čtvrtletí letošního roku, kdy ČPZP vracela více než 10 000 svých pojištěnců částku přesahující 4 miliony Kč. Ve 2. čtvrtletí roku 2017 přitom ČPZP vracela 1,3 milionu Kč přibližně osmi stovkám pojištěnců.

Kdo má na vrácení peněz nárok

Pro každého člověka je stanoven limit, který může ročně zaplatit na doplatcích na léky. Pokud ho překročí, pojišťovna mu rozdíl vyplatí. "Pokud pojištěnec stanovený limit překročí, musí doplatky za léky platit stále, ale zdravotní pojišťovna mu částku zaplacenou navíc vrací, a to každého čtvrt roku. Přeplatky tak dostávají pojištěnci na účet nebo složenkou nejpozději do 60 dnů od konce čtvrtletí, ve kterém limit překročili," dodává Mazurová.

Do ochranného limitu se započítávají doplatky zaplacené v lékárně za léky na předpis. U konkrétního léku se započítává částka, kterou by člověk doplatil, pokud by si danou léčivou látku v daném množství pořídil v její nejlevnější variantě. U některých léků, které lze bez problémů nahradit levnější variantou, se tedy do ochranného limitu může započítat jen část doplatku. Ochranný limit se počítá jako součet všech doplatků za celý rok. Vrací se čtvrtletně, a to poprvé v tom čtvrtletí, kdy konkrétní člověk překročil svůj osobní limit.