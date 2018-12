Pospíšil kvůli dotacím sepsul Babiše! Ten ostře reagoval! VIDEO

Jiří Pospíšil, který je také europoslancem, se svěřil, že on osobně usnesení v europarlamentu podpořil. "Myslím si, že Andrej Babiš je ve velkém střetu zájmů. A není pravda to, co říká pan Babiš, že čeští europoslanci rozjeli kampaň," říká Pospíšil a poukazuje na to, že pro usnesení zvedly ruku více než čtyři stovky evropských zákonodárců.

Podle Pospíšila je to proto, že europoslancům se zdá podivné, že dotace místo malým farmářům tečou "jednomu z vrcholných evropských politiků, člověku, který má jeden z největších majetků v Evropě".

"Evropské peníze jsou určené na něco jiného než na podporu jednoho z premiérů členských států EU. Je zřejmé, že Andrej Babiš tyto peníze čerpá neoprávněně. Evropská komise teď musí posoudit, zda je to v rozporu s pravidly," šije do premiéra Pospíšil.

Dopad na Českou republiku a daňové poplatníky podle něj teď žádný není. Pospíšil také řekl, že i když Babiš převedl svůj majetek do svěřenských fondů, podle evropského práva to nestačí a je nutné zjistit, zda firmy dál neovládá.

V Televizních novinách TV Nova živě vystoupil i Andrej Babiš. I on řekl, že usnesení europarlamentu momentálně pro Česko a Čechy neznamená vůbec nic.

"Chci říct, že ve středeční rozpravě vystoupilo třicet europoslanců ze 751, z toho bylo devatenáct českých. Je to jen přenesení Antibabiše z českého do evropského parlamentu," má jasno premiér.

Vzápětí jmenoval přímo Jiřího Pospíšila a nařkl české europoslance z toho, že berou půl milionu měsíčně a místo toho, aby bojovali za české zájmy, tak poškozují Česko "těmito pseudonávrhy".

"Jsem přesvědčen o tom, že neporušuji žádné zákony, já firmu vložil do svěřenského fondu a nemám s ním nic společného. "A to, jestli je moje paní ve svěřenském fondu, není vůbec důležité. Naši právníci vše analyzují a v pondělí na tom budeme mluvit na vládě," slíbil Babiš.

"Mrzí mě, že si čeští europoslanci dělají kampaň před evropskými volbami. I když tomu rozumím," povzdechl si Babiš a zopakoval, že usnesení české daňové poplatníky nijak nezasáhne.

