Povánoční šílenství! Eshopy nabízí obří slevy, ekonomové varují

Ne pokaždé udělá vánoční dárek radost. Stane se, že se Ježíšek netrefí úplně do vkusu. Pokud jste se do podobné situace dostali, máte následující možnosti, jak s nechtěnými dárky naložit.

Můžete ho například darovat někomu dalšímu nebo ho prodat. Zřejmě nejčastější variantou, kterou mnohdy podporují i sami obchodníci, je vrácení nebo výměna. Tam si pak ohlídejte, kde a kdy byl dárek zakoupen.

Pokud to bylo v kamenné prodejně, je jen na vůli obchodníka, jestli zboží přijme zpět. U eshopů je situace trošku jiná. "U eshopů platí standardní výměna produktů po zakoupení do 14 dnů," uvedl mluvčí Alzy Patricie Šedivá.

Eshopy očekávají nejen značné množství nevhodných dárků k vyměnění, ale také tradiční rekordní povánoční tržby. Nákupní šílenství je totiž zpátky - internetové obchody nabízejí zboží s velkými slevami.

"Jde o největší výprodej napříč celým sortimentem, uvedla mluvčí eshopu Mall Táňa Lálová. "Slevy dosahují až 80 %," dodala. Ani Datart nezůstává pozadu. Výprodeje se týkají celého sortimentu, veškerého elektra a příslušenství a slevy bude nabízet až 70 %. To samé platí pro Alzu - nejvyšší slevy se budou pohybovat kolem 80 %. Zboží, které si zákazníci objednali 25. prosince, si mohou vyzvednou už druhý den.

Povánoční slevy eshopy cílí především na ty, kteří pod stromečkem našli hotovost. Tu si podle průzkumů k Vánocům přeje téměř polovina lidí do 35 let. Mobily, počítače, televize, pračky, myčky, ledničky - to je nejčastější zboží, s jehož koupí zákazníci čekají na konec svátků.

Podle ekonomů by lidé neměli nákupnímu šílenství podléhat. Extra vysoké výprodeje jsou podle nich často jen obchodní trik. "Ve skutečnosti se ty slevy pohybují okolo 10 - 13 %. U jakékoliv vyšší slevy bych byl opatrný, jestli pár dní před Štědrým dnem nenavýšili prodejci ceny, využili předvánoční horečky a hned po Štědrém dnu srazili cenu - ale na normální cenu, kterou měl výrobek třeba v polovině prosince," uvedl ekonom Lukáš Kovanda.