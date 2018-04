"Přes brýle jsem neviděl!" stěžoval si Lukáš. To ale nebylo nejhorší

Tlusté brýle, nasazovací zuby, dlouhé vlasy. I to byla každodenní součást přestrojení Lukáše Pytlouna, který si jako první vyzkoušel práci svých zaměstnanců v reality show Utajený šéf. Co bylo na převleku vůbec nejhorší? A která činnost mu dělala největší problém?

Lukáš Pytloun je majitelem a ředitelem úspěšného hotelového řetězce především v Libereckém kraji. Přestože firma prosperuje a Lukáš se snažil k zaměstnancům chovat spravedlivě, některých problémů se stále nedokázal zbavit. Rozhodl se tedy zjistit, co za tím je.

reklama

Lukáš se v rámci reality show Utajený šéf vmísil mezi své zaměstnance na nižších pozicích. Aby ho kolegové nepoznali, musel se proměnit k nepoznání. Kostymérka mu přichystala image "pražského zevláka", kterou stylistka doplnila tlustými brýlemi, velkými zuby a parukou.

Podnikateli se vlastní manželka vysmála, většina zaměstnanců ho ale nepoznala. I přesto to pro Lukáše nebylo zrovna jednoduché. "Nejhorší byly ty brýle. Měl jsem ještě barevné čočky, ty měly šest dioptrií plus a brýle šest dioptrií minus. Ale já jsem přes to skoro neviděl. Neviděl jsem schody, zakopával jsem," přiznal.

Připomeňte si, jak pokojská šéfa kritizovala:

Lidé se k němu navíc začali chovat jinak, protože vypadal jako člověk z okraje společnosti. "Byl to velmi zvláštní pocit, vypadat jinak. Lidé hodně soudí ostatní podle toho, jak vypadají. Bylo hodně zajímavé pozorovat lidi třeba v hromadné dopravě, když jsem si vedle někoho sedl. Jedna paní si bez mrknutí přesedla," uvedl Lukáš.

Jako utajený šéf si vyzkoušel práci recepčního, pokojského, kuchaře i číšníka. Co bylo nejtěžší? "Už dopředu jsem věděl, že to bude práce pokojských, ty slečny a paní to nemají vůbec lehké. Naopak nejlépe jsem se cítil jako recepční," zhodnotil Pytloun.

Nejvíce ho prý šokovalo štípání dřeva ve sklepě. "Měl asi 150 centimetrů, takže tam to opravdu nešlo. Klasicky dřevo kupujeme, ale vznikl zřejmě nějaký komunikační šum. Personál si poradil a manažer o tom ani nevěděl. Zjistil jsem, že to dřevo se vážně neobjednávalo, a tak ho museli štípat sami. To jsem dokonce přemýšlel, že vystoupím z role," prozradil Lukáš.

Při natáčení hoteliéra zaskočil také moment, kdy ho pokojská Štěpánka poznala. "Myslel jsem, že je konec, stál jsem tam jako opařenej. Vůbec jsem nevěděl, co se bude dít, štáb byl taky v šoku. Naštěstí všechno dobře dopadlo, slovo dodržela a ve finále se mi to líbilo," doplnil Lukáš Pytloun.

Co se v hotelovém řetězci změnilo? A kde skončili zaměstnanci, kteří Lukášovi i divákům přirostli k srdci? To zjistíte na Nova.cz! Pokud jste díl Utajeného šéfa neviděli, najdete ho na NovaPlus. Všechny epizody budou ke zhlédnutí na VOYO.