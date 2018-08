Prezident Miloš Zeman dnes oslaví s manželkou Ivanou 25. výročí svatby

Prezident Miloš Zeman se se svou manželkou Ivanou seznámil v roce 1990, kdy se stala jeho asistentkou v Prognostickém ústavu ČSAV. Miloš Zeman si tehdy postěžoval, že v Prognostickém ústavu mu chybí asistentka, a tak se Ivana rozhodla zanechat studia na vysoké škole a zhostila se tohoto úkolu. Jejich pracovní poměr záhy nabral jiný směr a mezi nimi se utvářel milostný vztah.

V srpnu roku 1993 se Miloš Zeman podruhé oženil a jeho novomanželkou nebyl nikdo jiný, než jeho o dvacet let mladší asistentka Ivana. Druhého srpna se na Novoměstské radnici sešli nejen svatebčané, ale také novináři, byť si osmadvacetiletá nevěsta přála komorní sňatek. Pouhého půl roku po svatbě, prvního ledna 1994, se manželům narodila dcera Kateřina.

V roce 1998 si Ivana společně s manželem vychutnává jeho politický úspěch, kdy byl Zeman jmenován premiérem a celá rodina se stěhuje do Kramářovy vily.

V roce 2001 se manželé odloučili. Miloš Zeman přebývá na Vysočině a Ivana s dcerou Kateřinou zůstávají v Praze. Zeman se v té době věnoval psaní knih a tvrdil, že si užívá politického důchodu. Po dvou letech se ovšem pokouší vrátit zpět na politickou scénu, ale to se mu nedaří.

Zeman se od té doby politicky neangažuje. Až v roce 2015 vyráží do boje v první přímé prezidentské volbě, ovšem po boku mu nestojí manželka, jak by mnozí očekávali, ale dcera Kateřina. Ivana Zemanová nebyla nikdy typ, který by vyžadoval pozornost, nebo by chtěl být v jejím středu, proto se drží v ústraní a střeží si své soukromí.

Když Miloš zeman v březnu 2013 složil slavnostní přísahu, Ivana se stala první dámou a začala se nové roli více věnovat. Doprovázela manžela na oficiální akce, ale zároveň se nehodlá vzdát svého soukromého života, proto se na některých akcích objevuje s prezidentem dcera Kateřina.

Po pěti letech si Češi opět přímou volbou volí svého prezidenta a nebylo pochyb o tom, že Miloš Zeman se bude o tento titul znovu ucházet. Tentokrát v čele jeho kampaně stojí manželka Ivana a společně tento boj vyhrávají. Miloš Zeman je tak opět jmenován prezidentem České republiky a Ivana se stává na dalších pět let první dámou.

Ivana Zemanová je sice první dámou, ale je také manželkou a matkou, svému muži vaří jeho oblíbená jídla a povídají si o všedních věcech. Na svém manželovi by nic neměnila, protože se jí vždy líbil takový, jaký je a nejspíše proto dnes slaví stříbrnou svatbu.