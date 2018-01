Prezidentský průzkum: Zeman vítězí u voličů s nižším vzděláním

Podle průzkumu agentury STEM je nejpravděpodobnějším vítězem prvního kola Miloš Zeman. Volilo by ho přes 45 % lidí. Druhý by byl Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd. Mohl by získat necelých 30 % hlasů. Třetím nejsilnějším kandidátem je podle STEMu textař Michal Horáček s více než deseti procenty. Na čtvrté pozici by se umístil Pavel Fischer, ještě nedávno ředitel agentury STEM.