Řidiči mají smůlu: Stavbu dálnice D3 brzdí chráněná perlorodka!

Problém nastal na úseku mezi Kaplicí - Nádraží a Dolním Dvořištěm. Právě v této části v horním Pomalší totiž byla vzácná perlorodka říční objevena. Zahájení stavby se tak posune o dalších několik měsíců, možná i jeden rok.

Odbor životního prostředí totiž nevydal kladný posudek EIA, tedy posudek o vlivu na životní prostředí. Ředitelství silnic a dálnic tak bude muset provést změnu územního rozhodnutí a doplnit potřebné dokumenty pro stavební povolení.

Kvůli výskytu perlorodky bude muset být provedena stavební úprava. Voda stékající z dálnice bude svedena tak, aby se nedostávala do povrchové vody a následně do řeky Malše, kde by mohla vzácného živočicha ohrozit. Stavba se v tomto úseku plánuje už více než 10 let.

Dálnice D3 by měla v budoucnu spojit Prahu s Českými Budějovicemi a hranicemi s Rakouskem. Jedná se celkem o 170 kilometrů z nichž je v současné době v provozu jen 50 kilometrů. V letošním roce by naopak měla začít stavba obchvatu Českých Budějovic, na který by se měla v příštích letech plánovaná dálnice napojit.