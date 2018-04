Rozkol v hnutí ANO. Premiér v demisi se pustil do ministrů!

Podle Babiše musí ministr zemědělství Milek smlouvu s Mirkou Čejkovou, které coby mediální poradkyni platil 181 tisíc korun měsíčně, okamžitě zrušit. Když se premiér v demisi Andrej Babiš o smlouvě dozvěděl, byl pořádně rozčílený.

"Přikázal jsem panu Milkovi, aby to okamžitě zrušit. Je to hrozné, všem ministrům jsem nařídil, že mají šetřit, ale vypadá to, že to někteří nepochopili," citoval Babiše web Novinky.cz. "Vůbec nechápu, proč někoho za takové peníze najal. To je neskutečné," dodal Babiš.

Mediální poradkyně si tak na ministerstvu zemědělství vydělala víc než samotný ministr. Tomu náleží plat 144 700. Na vysokou měsíční odměnu upozornil ve čtvrtečním vydání deník MF Dnes.

Další Milkův poradce Petr Jelínek sice bere "jen" 300 korun na hodinu, je ovšem zároveň výkonným ředitelem firmy Uniles, která spadá pod holding Agrofert.

Právě najímání poradců spojených s holdingem, který premiér v demisi převedl pod svěřenecký fond, Babišovi také vadí.

MF Dnes uvedla, že bez placených poradců řídí resorty jen ministři zahraničí, školství a kultury, kteří si Babišův příkaz, aby šetřili, vzali opravdu k srdci.