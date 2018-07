Rozvody by mohli řešit notáři, manželé by nemuseli k soudu

Někteří čeští politici zvažují, že by ulehčili soudcům a velkou část rozvodů by místo nich řešili notáři nebo advokáti. K soudu by dvojice musela jen v případě velkých sporů o děti nebo majetek. S nápadem už před časem přišla soudcovská unie. Češi by takovou možnost podle aktuálního výzkumu agentury STEM/Mark uvítali.

V Česku musí každé manželství rozvést soud - ve Francii stačí zajít k notáři nebo advokátovi a rozvedeni jste během několika dnů.

Takový rozvod by podle odborníků byl reálný pouze v případě nesporných rozvodů. Tedy takových, u kterých manželé dopředu uzavřou smlouvy o majetku a výchově dětí.

"Notáři jsou státem jmenovaní, státem kontrolovaní - jsou to de facto osoby, na které stát část své pravomoci, obdobně jako to je v dědickým řízení," říká Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Podle průzkumu se Čechům tato alternativa zamlouvá a rozvod prováděný notářem by uvítali. Téměř čtyři pětiny respondentů souhlasí se zavedením této praxe i v ČR.

Obdobně i většina lidí, kteří mají rozvod za sebou, by preferovala možnost rozvést se za přítomnosti notáře a jen necelá pětina by dala přednost klasickému soudnímu stání.

"Soudy by tak měly více času na složité rozvody a celkově by to mohlo vést ke zkrácení délky rozvodového řízení," uvádí Jiří Pospíšil, politik a poslanec.

"Je to nebyrokratická a pravděpodobně levnější a vlastně i emocionálně citlivější metoda a postup. Je to dobrý podnět pro naše rodinné právo," dodává ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Podle ministerstva spravedlnosti se ale zatím taková změna neplánuje. "Zatím o tom neuvažujeme, v ČR je smírný rozvod už vcelku rychlý," myslí si mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Podle Marka Bendy (ODS) mohou za případné dlouhodobé tahanice sami účastníci rozvodu.

Rozvodová řízení trvají zpravidla několik měsíců. Vždy záleží na příslušném soudu. Případná změna by těm přetíženým odlehčila. Do jaké míry by pomohla i peněženkám rozvádějících se ale zatím nelze odhadnout - poplatek u soudu je nyní 2 000 korun a další peníze stojí advokáti.

Co se týče rozvodů, patříme v Evropě ke špičce. Každé druhé manželství končí odlukou. Nejčastěji kvůli nevěře, penězům nebo ztrátě zájmu o toho druhého.