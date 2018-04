Šéf Lukáš si došlápl na manažery! A prozradil, kolik lidí ho poznalo

Lukáš Pytloun dokázal z jednoho hotelu vybudovat celou síť ubytovacích zařízení. Ve firmě si všichni tykají a zaměstnanci se mu mohou kdykoliv svěřit se svými problémy. I přesto ho zajímalo, jak lidé na nižších pozicích pracují a jestli vše funguje, jak má.

S takovým záměrem šel do reality show Utajený šéf, kam ho pozvali producenti. Nejdřív váhal, jestli se zapojit, dnes už to vidí jinak. "Říkal jsem, že do reality show nejdu. Představil jsem si Výměnu manželek, které bych se nikdy neúčastnil. Když jsem zjistil, o co jde, došlo mi, že mi to může něco dát," popsal Pytloun.

I manželka prý reagovala podobně, nechtěla, aby Lukáš vystupoval v show o jeho životě a firmě. "Říkala, že jsem se zbláznil, i rodiče byli proti. Neznali ten formát, ale když jsem jim pustil americkou verzi, vždycky všichni uznali, že by to mohlo být užitečné," doplnil šéf hotelů.

Natáčení nebylo zrovna jednoduché ze dvou důvodů - kvůli náročnosti povolání, které si Lukáš ve firmě vyzkoušel, a kvůli tomu, že se musel maskovat. "Spalo se asi čtyři hodiny denně a třetí, čtvrtý den jsem už toho měl plný kecky," přiznal Pytloun.

I přesto, že se celý štáb snažil, aby Lukáše nikdo nepoznal, v několika případech se to nepovedlo. "Někteří z nich mě určitě poznali. Myslím si, že minimálně ti, kteří ke mně předtím měli blízko a vídali jsme se. I když jsme měli krycí verzi, že o mně natáčí dokument," uvedl Lukáš.

Jednou z nich byla i pokojská Štěpánka, která šéfovu identitu prozradila už v reality show. "U Štěpánky jsem to asi podělal já, řekl jsem větu, kterou říkám často, a jí to docvaklo. Možná už něco tušila v průběhu, ale pořád tam nebyla ta správná indicie, která by mě prozradila," dodal.

V řetězci se toho od natáčení změnilo hodně, ředitel přepracoval celý koncept. "Změnila se filosofie firmy. Některé manažerské pozice se sloučily, jeden manažer má pod sebou i tři pobočky. Peníze, které firma ušetřila, se rozdělily lidem na nižších pozicích," vysvětlil Pytloun.

Při práci, kterou si jako utajený šéf vyzkoušel, mu prý došlo, že spokojeni by měli být hlavně "základní" zaměstnanci. "Právě tento personál se střetává se zákazníky, kteří nám pomáhají firmu směřovat. To se hodně povedlo, protože když nemusí řešit svoji existenci a plat, jsou pozitivní," doplnil.

Mnoho zaměstnanců si Lukášovi také stěžovalo na přístup manažerů, kteří tvrdili, že nějakým způsobem to chce ředitel, přitom on sám o tom vůbec netušil. "To se opakovalo a já zjistil, že je to takové zjednodušení práce. Oni mi říkali jen pozitivní věci a negativní zametali pod koberec," dozvěděl se Pytloun.

Zaměstnance z nižších pozic proto teď zve i na porady vedení.

I po natáčení si Lukáš uchoval užší vazby s některými zaměstnanci, s nimiž přišel více do styku. "Jejich příběhy jsou hrozně silné. Nechci nikoho jmenovat, abych ho nezvýhodnil, ale řekl bych, že osobnější vztah mám se všemi. Posunulo mě to dopředu, vím, jak jednat s lidmi na těchto pozicích a myslím si, že se dokážu líp vcítit. A líp číst mezi řádky, když mě jen odchytí na chodbě s problémem," uzavřel.

