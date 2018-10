STAN a ODS se poperou o šéfa Senátu. Kubera už s ním počítá

Nejsilnějšími senátorskými kluby jsou po právě skončených volbách Starostové a nezávislí (STAN) a občanští demokraté. Shodně obsadili 16 křesel v horní komoře parlamentu a shodně si také brousí zuby na předsedu Senátu.

ODS by do čela nominovala zřejmě současného místopředsedu Jaroslava Kuberu. Ten už krátce po svém znovuzvolení ohlásil, že rezignuje na funkci primátora Teplic, kterou dosud zastával spolu se senátorskou. I to naznačuje, že by chtěl být šéfem Senátu.

"To by bylo neuvěřitelné vyvrcholení celé mé politické kariéry. Strašně bych si toho považoval. Kdyby žila maminka, měla by z toho obrovskou radost," rozplýval se Kubera, který je senátorem už od roku 2000. Primátora či starostu Teplic zastával 26 let.

Zmíněnou radost by mu ale mohlo překazit hnutí STAN. Podle předsedy senátorského klubu Jana Horníka mají stejnou ambici. Šéf horní komory by podle něj měl být zkušený a pracovitý a hájit demokratické hodnoty.

"My máme nějaký úzus, který jsme si řekli už dávno před těmito volbami a dávno v minulosti, a to, že by se měla ctít seniorita. My máme dobré matadory, lidi, kteří znají Senát zevnitř a kteří by mohli být protiváhou Hradu, vládě, koalici," vyjmenoval Horník.

O tom, kdo se nakonec stane předsedou Senátu, mohou rozhodnout nezávislí kandidáti nebo zástupci menších stran. Občanští demokraté už oznámili, že požádají o hlas také senátory, které před druhým kolem podpořili.