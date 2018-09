Šojdrová proti Babišovi: "Mám nový plán pro přijetí dětí ze Sýrie!"

"Panu premiérovi navrhnu něco, co již úspěšně realizovali nebo realizují v jiných zemích, například ve Velké Británii, Francii nebo v Irsku," poznamenala Šojdrová pro ČTK. Věří, že česká státní správa pomoc sirotkům zvládne tak, aby "splnila požadavky solidarity i bezpečnosti".



Plán Šojdrové počítá s tím, že výběr dětí by byl zcela v gesci českého ministerstva vnitra, přednost by měly nejmladší děti nebo děti bez dohledatelných příbuzných. Vztahovala by se na ně dočasná mezinárodní ochrana, tedy ne trvalý azyl a české občanství.

Po příjezdu by je přijaly instituce spadající pod ministerstva školství a sociálních věcí. Peníze na program by měly plynout z fondu Evropské unie zaměřeného na azylovou a migrační problematiku.



O tématu dnes jednají i poslanci. S návrhem Šojdrové již dříve vyjádřil Andrej Babiš nesouhlas. Podle něj by se dětem mělo pomáhat tam, kde se narodily, poukázal také na jejich vysoký věk.



Na čtvrteční pátou hodinu je k budově Hlavního nádraží v Praze, odkud do Velké Británie odjížděly i Wintonovy děti, naplánované setkání s názvem Přijměme syrské děti: Proti politice cynismu. Smyslem je vyjádřit nesouhlas se současným vládním postojem a uctění obětí války v Sýrii.