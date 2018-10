Neúspěšný makléř dostal 8 let. Lidi měl připravit o 87 milionů

Na 8 let do vězení má jít Michal Morch, který měl svým známým na burze proinvestovat bezmála 87 milionů korun. Zatím nepravomocný rozsudek dnes padl u soudu v Pardubicích. Při rozplétání případu policisté zjistili, že si 50letý muž z Chrudimi žil výrazně nad poměry.

Podle obžaloby měl muž slibovat až třetinové výnosy. Postupně měl obrat 71 lidí, kteří mu svěřili desítky milionů korun. Na své peníze čekají nejspíš marně. Kromě trestu odnětí svobody soud nařídil, že obžalovaný musí dluh zaplatit, ale nejspíš nebude mít z čeho. Našel se totiž jen zlomek celkové částky.

Pro Morcha byla ekonomie velkou vášní. Učil se prý z knížek a stát se měl finančníkem i díky několika kurzům, které navštívil. Podle vyšetřovatelů ale nikdy neměl od České národní banky licenci pro obchodování na burze.

Když prodělal už i poslední koruny, věřitele údajně přemluvil, ať sami investují další peníze, a on jim s nákupem akcií už jen radil. Když zjistil, že se finančníkem roku nestane, další prostředky vložil do obrazů a grafik, ale ani to nevyšlo.

Zabavená díla podle kriminalistů škodu rozhodně nedokážou pokrýt a mají hodnotu jen několik stovek tisíc korun. Policie případ uzavřela s tím, že Morch si dobře žil. Koupil si třeba fotoaparát za sto tisíc korun, přitom ale nikdy nefotil.