Brexit může být neplatný, rozhodl soud! Británie v EU možná zůstane

Soud Evropské unie dnes potvrdil, že Velká Británie může jednostranně stáhnout svůj záměr odejít z EU. Rozhodnutí by se muselo uskutečnit v souladu s britskou ústavou. Jde o jeden z nejrychlejších rozsudků v šestašedesátileté historii.

Výsledkem by podle soudu bylo, že země by zůstala členem společenství za stejných podmínek jako doteď. Unijní soud se k věci vyjádřil jen den před tím, než má britský parlament hlasovat o smlouvě upravující samotný odchod Británie z EU.

Londýn může podle soudu své rozhodnutí stáhnout do chvíle, než tato "rozvodová dohoda" začne platit. Pokud by přijata nebyla, pak do uplynutí dvou let od oznámení Británie odejít z EU, což je do 29. března 2019. A jestliže by se strany podle platných pravidel dohodly na prodloužení tohoto dvouletého období, pak do konce prodloužení.

"Rozhodnutí stáhnout brexit by muselo být výsledkem demokratického procesu v souladu s britskými ústavními požadavky. Toto jednoznačné a bezpodmínečné rozhodnutí by následně musela britská vláda oznámit písemně Evropské radě, vrcholné instituci EU," uvedl unijní soud.

S žádostí se na unijní soud obrátil soud ze skotského Edinburghu kvůli sporu skotských politiků, kteří jsou zastánci setrvání Británie v Evropské unii, a britským ministerstvem pro brexit.