Splnili poslední Hawkingovo přání! Tisíce lidí to rozplakalo

Zatímco se v sobotu tisíce lidí loučily v Cambridgi s jedním z nejgeniálnějších mozků naší doby, pro zhruba padesát bezdomovců si jeho rodina společně s charitou FoodCycle Cambridge připravila krásné překvapení.

"Kontaktovala nás Lucy Hawkingová (dcera Stephena) a zmínila, že by rodina chtěla poskytnout dar, takže zatímco bude probíhat pohřeb, lidé si budou moci sednout k teplému jídlu na Stephena," řekla listu The Sun regionální manažerka charity Alex Collisová.

"Byl to ten druh gesta, který podle mě dobře ukazoval, jak profesor Hawking soucítil s lidmi, kteří prožívají těžké časy," dodala Collisová. Na stolech tak obdarovaní našli kartičku s textem "Dnešní oběd je dárek od Stephena".

Thank you to the family of #StephenHawking for so generously supporting today's @FoodCycleCamb lunch in his memory... pic.twitter.com/rStJimtVJ5