Start premiérového Falconu 9 byl odložen, do vesmíru poletí dnes!

Americká soukromá vesmírná společnost SpaceX nakonec odložila premiérový start své rakety Falcon 9, která na oběžnou dráhu kolem Země vynese bangladéšský satelit. Raketa by do vesmíru měla odstartovat během pátku.

Ke změně termínu přistoupila SpaceX poté, co automatický systém zastaví startovací sekvenci pouhou minutu před zážehem motorů. Důvod zastavení odpočtu není známý. Náklad i raketa jsou podle vyjádření SpaceX v pořádku.

Společnost chce odstartovat během pátku, konkrétní čas startu ale zatím nezveřejnila, startovací okno se otevírá v 16:14 místního času (22:14 SELČ).

Startovat bude závěrečná verze Falconu 9, která je označovaná jako Block 5. Ta slibuje mnohem lepší možnost opětovného využívání prvního stupně, která má přistát na plošině Of Course I Still Love You (překl.: Samozřejmě, že tě stále miluji).

Společnost SpaceX slibuje, že nový stupeň bude schopný letět nejméně desetkrát. Svou premiéru si odbude v Kennnedy vesmírném centru na Floridě.