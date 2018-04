SuperStar zažila vypjatý duel: Soutěžící se po verdiktu zhroutila

Už dnes večer nabídne pěvecká show SuperStar poslední dějství duelů v Super Výběru. Po několika týdnech se tak konečně dozvíme jména 20 šťastných soutěžících, kteří postoupí do semifinálových kol. V nich už budou vystupovat před publikem v živých přenosech.

Soutěžící se na závěrečné dějství Super Výběru přesunuli do Libčic nad Vltavou. Amatérské zpěváky čekají v místní industriální hale poslední soutěžní duely.

Vypjaté duely prověřují soutěžící nejen po pěvecké, ale také po psychické stránce. Na přípravu všichni dostali jen pár hodin, a to přitom mnozí písně, které museli zazpívat, ani neznali. A pokud ještě navíc máte silného soupeře nebo soupeřku, dostanete se pod drtivý tlak.

To se stalo i favoritce poroty Tereze Maškové, o které Pavol Habera na castingu prohlásil, že podle něj dojde až do finálových kol. Nyní se ale musí postavit další favoritce – Karmen Pál-Baláž a jednoduché to rozhodně mít nebude! A tak není divu, že se Tereza po svém duelu rozplakala. „Já se omlouvám, brečím proto, že ze mě spadla ta nervozita,“ prozradila Tereza.

Jsou to slzy štěstí nebo smutku? Sledujte SuperStar ve 20:20 na Nově! Předchozí díl si můžete pustit zdarma na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.

