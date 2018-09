Po infarktu zemřel za volantem. Teď děkuje tajemným zachráncům

Když se pan Petr Šípek vracel minulý čtvrtek autem domů, zastihla ho za volantem zástava srdce. Nebilo mu téměř 20 minut, prakticky byl v tu chvíli mrtvý. Naštěstí mu život zachránili svědci. Rád by jim poděkoval, i když vůbec netuší, kdo to byl.

K nehodě došlo ve čtvrtek 6. září kolem poledne v obci Dřevčice u Brandýsa nad Labem. Pana Petra Šípka za volantem postihla zástava srdce, auto naštěstí stihl včas zabrzdit a zabránit tak možné kolizi. "U kapličky jsem chtěl odbočit do vesnice, když to přišlo. Pak už nic nevím," popisuje pan Šípek.

Co se dělo do příjezdu záchranářů, kteří ho přivedli k vědomí, to si pan Šípek nepamatuje. Zásluhu na záchraně jeho života však měli kromě záchranářů i další tři lidé, kteří mu poskytli první pomoc. Těmto lidem by chtěl pan Šípek alespoň touto cestou poděkovat.

Do očí se mu derou slzy. "To, že teď můžu mluvit a poděkovat těm lidem, i když nevím, kdo to je, to je prostě úžasný. Děkuju, děkuju moc," dodal pan Šípek.