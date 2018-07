Tento jev nastane znovu až za 105 let! Rozzáří se rudý Měsíc i planety

Už v pátek se budeme moci pokochat pohledem na rudý Měsíc. Nastane jeho vůbec nejdelší úplné zatmění v tomto století, to další bude až za 105 let. Vzácný úkaz doplní další zvláštní jev - planeta Mars se ocitne v nejvýraznější opozici Slunce za posledních 15 let.