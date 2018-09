Tři až deset let! Komik Bill Cosby dostal trest za znásilnění

Soudce Steven O’Neill odsoudil jednaosmdesátiletého herce a komika ke třem až deseti letům vězení. Za mřížemi tedy musí strávit minimálně tři roky. Cosbyho obhájci přitom požadovali domácí vězení, mimo jiné i proto, že je Cosby slepý. Obžaloba navrhovala pět až deset let.



Mimoto úřady přidají Cosbyho jméno do seznamu sexuálních delikventů. Seznam se pak dostane do škol a také jej obdrží sousedé a oběť odsouzeného. Také to znamená, že Cosby bude muset do konce života měsíčně docházet na speciální sezení a každého čtvrt roku se hlásit na příslušném úřadě.



“Když se to stalo, byla jsem mladá žena překypující sebedůvěrou a těšila se na budoucnost plnou příležitostí. Nyní, téměř 15 let poté, jsem ženou ve středním věku neschopnou se zcela uzdravit nebo pohnout vpřed,“ napsala podle agentury Associated Press Andrea Constandová ve svém prohlášení.



Cosby se k rozsudku nevyjádřil, vyslechl jej s hlavou opřenou o opěrku své židle. Od soudu jej odváděli v poutech, soudce O’Neill jej označil za možné nebezpečí pro společnost. Zamítl mu i možnost kauce.



V roce 2004 pracovala Andrea Constandová na filadelfské vysoké škole Temple University. Herce obvinila, že ji zdrogoval a znásilnil. A soud jí dal za pravdu. Od pondělí se konalo závěrečné slyšení, rozsudek padl dnes.



Bill Cosby se proslavil jako doktor Cliff Huxtable v seriálu Show Billa Cosbyho, který běžel i na českých obrazovkách. V Americe si díky oblíbené postavě vysloužil i přezdívku Táta Ameriky.

O Cosbym se mluví jako o první celebritě MeToo éry, která byla obviněná a nyní i odsouzená. Od roku 2005, kdy byl poprvé u výslechu, jej obvinilo ze sexuálního obtěžování více než šedesát žen. Žádné z těchto obvinění ale nevedlo k žalobě.