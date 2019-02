Údajný výrok izraelského premiéra pobouřil Polsko, hrozí odveta

Mezi Polskem a Izraelem se strhla velmi nepříjemná diplomatická roztržka. Izraelský premiér vyvolal velkou nevoli poté, co měl komentovat spolupráci Poláku a nacistů. Polský prezident v reakci na vyřčená slova pohrozil, že se země nezúčastní summitu V4 v Izraeli a místo toho nabídl konání v Polsku. Nyní se obě strany přiklání k názoru, že šlo o chybnou interpretaci Netanjahuových slov.

Předseda izraelské vlády se účastnil konference o Blízkém východu ve Varšavě, kde byl požádán o vyjádření k polskému zákonu, podle kterého by za připisování viny za nacistické zločiny polskému národu mohlo pachateli hrozit i několikaleté vězení.

Kvůli velkému pobouření Izraele a USA byly tresty ze zákona vypuštěny a Netanjahu měl dle slov premiérovi kanceláře sdělit, že neví o nikom, kdo by byl za tvrzení o spolupráci Poláku s nacisty souzen. Podle Jerusalem Post měl ale premiér říci, že Poláci pomáhali nacistům zabíjet Židy, uvádí The Times of Israel.

Na to reagoval polský prezident Andrzej Duda na Twitteru slovy: "Pokud vyjádření premiéra Netanjahua znělo tak, jak uvádí média, jsem připraven sdílet rezidenci "Zámeček" ve Visle pro setkání premiérů Visegrádské skupiny (V4). Izrael není v této situaci dobrým místem pro setkání."

Izraelská velvyslankyně v Polsku Anna Azariová polskou stranu následně ujistila, že informace v deníku Jerusalem Post jsou nepravdivé, zveřejnila polská informační agentura PAP.

Podle ředitele kanceláře prezidenta Andrzeje Dudy Krzysztofa Szczerskiho se vše následně vysvětlilo. "Zástupcům státu Izrael děkuji za účinnou spolupráci v této věci," napsal následně na Twitteru.