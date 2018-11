Ukrajina vyhlašuje válečný stav. Takhle se dotkne i Česka!

Výjimečný stav ukrajinský parlament schválil v pondělí večer. S návrhem, který reaguje na nedělní incident s Ruskem, přišel prezident Petr Porošenko. Původně měl válečný stav zahrnovat celé území Ukrajiny, opatření ale nakonec bude platit "pouze" pro deset pobřežních a pohraničních regionů.

Co se skrývá pod tzv. stanným právem? Jedná se o mimořádné opatření, které se používá ve výjimečných případech, jako je válka nebo přírodní katastrofa. Při vyhlášení stanného práva může vláda omezit některá občanská práva, aby například zabránila zneužití situace k páchání zločinů.

V případě Ukrajiny se může výjimečný stav dotknout nejen bezpečnostních opatření, ale i ekonomiky. Stát napříkad může převzít kontrolu nad majetkem soukromých společností. Občané ve válečném stavu mohou být donuceni vykonávat jinou práci než ve svém zaměstnání.

Pro válečné potřeby by stát mohl omezit fungování médií či telekomunikace a využít je pro jeho aktuální potřeby. Mohou rovněž platit jiná pravidla pro výrobu a prodej některých léčiv, které obsahují omamné látky. Stejně tak může platit zákaz prodeje alkoholu.

Cizinci žijící na území Ukrajiny, kteří jsou občany "nepřátelského" státu, by mohli být donucení k přemístění. Stát může rovněž omezit cestování jak svých občanů, tak cizinců na svém území.

Podívejte se na reportáž z poledních Televizních novin:

V tuto chvíli podle ministerstva zahraničích věcí nejsou známá žádná opatření, která by bránila cestovat na Ukrajinu. Je ale třeba věnovat zvýšenou pozornost aktuálnímu vývoji v zemi. "Ukrajinské orgány mají během výjimečného stavu pravomoc omezit pohyb osob. Zatím ale není jisté, v jaké šíři to bude aplikováno," uvedl mluvčí ministerstva zahraničních věcí Michal Bucháček.

"Výjimku tvoří okupovaný Krym a oblasti, které ovládají proruští separatisté. Zde platí varování a důrazné doporučení do těchto oblastí necestovat," dodal Bucháček. Ukrajinští občané, kteří budou chtít v následujících týdnech cestovat na Ukrajinu, by se měli obrátit na velvyslanectví. Zatím ale nemusí mít obavy, že by nemohli během zimních svátků navštívit rodiny ve svém domovském státě.

Může se válečný stav na Ukrajině dotknout i Česka? "Vztah k Česku to může mít pouze tehdy, kdyby ta situace dále eskalovala," vyjádřil se pro TV Nova bezpečnostní poradce Andor Šándor. "To znamená, že by došlo k - podle mého názoru nerozumné - podpoře Západu řešit situaci v oblasti silou. Že by například vyzbrojoval ukrajinskou armádu," dodal Šándor.

"Konflikt se může rozšířit i do dalších ukrajinských regionů, což by mohlo vyhánět další Ukrajince ze země. Za posledních několik let odešlo z Ukrajiny více než deset milionů lidí. Někteří z nich odchází právě i do Česka. Takže by se nedala vyloučit další migrační vlna," vysvětlil Šándor.

Největší a osudovou chybou by podle něj bylo, kdyby do situace zasáhla NATO. "To se ale určitě nestane. Kdyby se NATO zapojila na straně Ukrajiny, vedlo by to k jaderné válce," řekl Šándor.