Ústav prověřil práci doktorky, která léčila Babiše mladšího

NUDZ připomněl, že se kvůli lékařskému tajemství a ochraně osobních údajů nemůže vyjadřovat ke konkrétním kauzám. Prověřil ale všechny zprávy, které Protopopová k této kauze napsala. "Shledali jsme, že jsou v souladu jak s lékařskou etikou, tak ve shodě se skutečností a nedošlo v nich k žádnému pochybení," napsal NUDZ.

Zdůraznil také, že lékař může psát zprávu o pacientovi pro policii jen v případě, že s tím pacient souhlasí nebo o to sám požádá.

Protopopová podle NUDZ nebyla ve střetu zájmů u žádného z pacientů, které ošetřovala. "Pokud by některé její politické aspirace (kandidatura do zastupitelstva na Praze 8) takto mohly vyznívat, upozorňujeme, že tyto aspirace spadají až do doby po té, co měla své pacienty v řádné péči. Pacienti v NUDZ nikdy nebyli léčeni za jiným účelem než jim pomoci," napsal Národní ústav ve zprávě.

Protopopová podle NUDZ uvedla, že nikdy nikomu hospitalizací nevyhrožovala. "Natož, aby mu nabízela nějaké alternativy, které by mohly vyznít jako nátlak," dodal NUDZ. Pacient může být podle ústavu hospitalizován jen na vlastní žádost.

Bez souhlasu to je možné jen v úzce vymezených případech, které NUDZ připomněl, tedy například u některých nebezpečných nemocí, pokud pod vlivem duševní choroby či intoxikace ohrožuje pacient sebe a okolí, nebo nemůže dát souhlas třeba proto, že je v bezvědomí.

"Pan Protopopov nikdy nebyl zaměstnancem NUDZ a v NUDZ jej ani nikdo nezná. Za jeho chování, eventuálně za to, zda ze své vůle pomáhá s rehabilitací kohokoliv ve svém volném čase, nenese NUDZ naprosto žádnou zodpovědnost," uzavřel ústav své prohlášení.

Babiš mladší tvrdil, že mu měla Protopopová dát vybrat hospitalizaci, nebo "prázdniny" na Krymu. Lékařka vedla kandidátku hnutí ANO v Praze 8. Teď na post zastupitelky rezignovala, odůvodňovala to tlakem na ní i na její blízké. Informace v reportáži označila za lživé.