"Už jsi vyhrála!" Rychlý před finále poslal Kvitové dojemný vzkaz

Petra Kvitová a Petr Rychlý si dlouhodobě fandí navzájem. Tenistka je obrovskou fanynkou Ordinace a oblíbený herec zase nevynechá žádný zápas českých sportovců. Nejinak tomu bude i v případě finále Australian Open, kde se Kvitová utká s Japonkou Naomi Osakaovou.

"To, co se povedlo Petře, je něco famózního, my jí jako velká tenisová rodina fandit určitě budeme. Já si ten den přivstanu, podívám se na první set, možná i druhý a pak pojedu do ateliérů, protože točíme Ordinaci v růžové zahradě," přiznal Rychlý v rozhovoru.

České lvici před důležitým zápasem poslal také dojemný vzkaz. "Milá Petro, já ti přeju, aby sis v sobotu finále Australian Open 2019 pořádně užila. A kdybys náhodou, Péťo, prohrála, nevadí. Protože ty už jsi vyhrála," prohlásil herec.

Podívejte se na rozhovor s Petrem Rychlým:



Zároveň se svěžil, že se považuje za klasického fanouška, který ví nejlíp, jak který míček zahrát, a rozčiluje se, když se jeho favoritovi nedaší. "A pak mi vždycky žena říká: 'Tak si tam stoupni a zkus to odehrát!' Samozřejmě to prožívám. Naštěstí bydlím v baráku, takže si sousedi nemůžou stěžovat," dodal.

Petra Kvitová nastoupí ve finále prvního letošního grandlamu proti Japonce Naomi Osakaové v sobotu od 9:30. Česká tenistka tak bude mít možnost přidat ke svým dvěma titulům z Wimbledonu další z Melbourne. Naposledy získala Češka titul na Australian Open před 32 lety. Hana Mandlíková ve finále porazila Martinu Navrátilovou.