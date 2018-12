Česká pošta otevře na Štědrý den některé pobočky. PŘEHLED

Pokud se chystáte ještě na Štědrý den pro něco na poštu, dejte pozor na otevírací dobu. Bude otevřeno jen sedmnáct pošt v celé České republice a navíc pouze v dopoledních hodinách. Na Boží hod budou všechny pošty zavřené a na Druhý svátek vánoční otevře jen hlavní pošta v pražské Jindřišské ulici.

Na Štědrý den bude mít dopoledne do dvanácti hodin otevřeno osm pošt v hlavním městě, kromě pošty v obchodním centru Eden v pražských Vršovicích. Ta totiž zavře už hodinu před polednem.

Otevřená zůstane dopoledne také pošta v nákupní zóně ve středočeských Čestlicích u Prahy, v pardubickém Globusu, brněnském obchodním centru Olympia nebo v Opavě. V Olomouci budou otevřeny rovnou dvě pobočky, stejný počet zůstane otevřený také pro obyvatele Ostravy.

Na Silvestra bude otevřeno podstatně více poboček než o Vánocích. Pošty budou mít v menších obcích a městech otevřeno do 10. hodiny dopoledne. Ve větších městech pak můžete poštu navštívit až do dvanácti hodin, některé až do 14. hodiny odpolední.

Na Nový rok pak budou otevřeny v celé České republice pouze dvě pražské pobočky. Jedná se o hlavní poštu na Jindřižské a poštu na Pražském hradě.

Pokud se chcete podívat, zda má otevřeno přímo vaše pošta, podívejte se ZDE.