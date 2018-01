První VIDEO ze zatčení pašeračky Terezy: Do smíchu jí nebylo!

Celníci odhalili falešné dno v kufru Terezy H. a prohlížejí skrytý náklad, který měla mladá Češka schovaný v kufru. Tereza k nim přistoupí, sáhne do svého zavazadla, poté si přivoní k prstům. Po chvíli si sedne na gauč a rukama si zakrývá obličej. Tak vypadaly chvíle ze zadržení Terezy H., která v kufru převážela devět kilo heroinu. Hrozí jí i trest smrti.

"Drsně zachycený moment Terezy, kdy se jí pos*al celý život," popisují lidé video na sociálních sítích. "Moc do smíchu jí na videu není, pak už to je asi křečovitý úsměv, myslím, že teď už holka vnímá, co se stalo. A bude hůř. Jinak za 7 kg, trest smrti. Pro ni to vidím na desítky let, ale to není výhra, pokud tam skončí," napsal Marek. Podmínky v pákistánském vězení jsou velice drsné.

Jednadvacetiletou Terezu H. zadrželi pákistánští celníci na mezinárodním letišti v Láhauru ve středu dopoledne až těsně před nástupem do letadla. V kufru objevili devět kilo heroinu. Češce tak teoreticky hrozí i trest smrti.

Druhé video z celní kontroly

Tereza údajně nevěděla, co přesně pašuje. "Dali mi něco do kufru, byly to tři sošky nebo něco, a řekli mi, že je to dárek, takže jsem nevěděla, že je něco uvnitř," popsala Tereza H. pro Lahore News.

"Věděla jsem, že je něco uvnitř, protože mi řekli, že je to něco a když do toho přidáte něco dalšího, dostanete drogy. Ale nevěděla jsem, že je to heroin, viděla jsem to poprvé a nevěděla jsem, kde v kufru to je a nevěděla jsem, že je to tolik kilo," tvrdila Češka. Více čtěte zde.