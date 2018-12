Romanovi z Mise se po vysílání ozvala matka. Takhle to dopadlo

O Romanův osud se po natáčení lidé začali zajímat. Ozvali se mu známí, ale i různé dobročinné organizace, které mu chtěly pomoci. Hlavní ale je, že má možnost znovu se setkat se svou sestrou Veronikou, s níž se neviděl jedenáct let.

“Ztratili jsme spolu kontakt, když jsme se museli s matkou přestěhovat do azylového domu. Nyní si spolu voláme každý den, po Novém roce se spolu konečně osobně setkáme,“ popsal Roman.



Zkontaktovala ho i jeho matka, kvůli níž málem skončili Romanovi sourozenci v dětském domově. "Zeptala se na děti. Ale šlo po hlase poznat, že to nebylo úplně bez alkoholu, což mě nepřekvapilo. Teď momentálně mi nechybí," pronesl.



Mladší sourozenci si prý uvědomili Romanovu situaci a dle svých možností se mu snaží pomáhat. Z nového vzhledu bytu jsou nadšení. Mladý muž má už i plány na Vánoce. Chtěl by dětem přichystat tradiční svátky s cukrovím a kaprem v rodinném kruhu s tetou a strýcem. “Byly by to jejich první Vánoce se vším všudy,“ řekl Roman.



