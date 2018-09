Zelenina výrazně zdražuje. Za mrkev zaplatíte až 4x více než loni!

To, že extrémně suché jaro a léto i přemnožení škůdci se odrazí na letošní sklizni, zelináři věděli už dlouho. „Sebe zachraňuje a netvoří potom ty plody, nebo je tvoří míň intenzivně než by mohla v ideálním počasí,“ říká pěstitel zeleniny Tomáš Pilař.

Ale že výnosy u velké většiny druhů zeleniny spadnou o několik desítek procent, netušili. "Velký nedostatek je například hrášku, okurek, také špatně vypadá červené zelí, co se týče bílého zelí nebo kořenové zeleniny, tam uvidíme, jak se situace bude vyvíjet,“ říká mluvčí společnosti Hamé Petr Kopáček. "Je to moc velká bída. Těch zelinářů je čím dál míň, dá se říct, že jsme takový ohrožený druh,“ vysvětluje další pěstitel Zdeněk Šebesta.

"Ten letošní rok je v podstatě zcela mimořádný. Téměř na všech druzích je nižší hektarový výnos, což je velký problém zejména pro zpracovatele,“ říká předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslav Zeman. "Problém není jen nedostatek surovin a růst jejich cen, ale citelně se zvyšují i další vstupy, jako ceny energií, obalových materiálů, dopravy, problémem je také nedostatek pracovníků v zemědělství i zpracovatelském průmyslu,“ dodává mluvčí Hamé Kopáček.

Podle největšího zpracovatele zeleniny v Česku můžeme v nejbližších měsících očekávat zdražení v řádu několika korun za kilo. Ovšem někteří prodejci na nic nečekají. Loni stál kilogram mrkve zhruba 16 korun, v polovině roku zhruba 30. Dnes už ho nabízejí za 60 korun, za kilo petržele chtějí dokonce stovku. "Kdyby to byly poslední tři petržele v Evropě, ale to není možné, producent ji dává za deset nebo za patnáct, dvanáct, ale rozhodně ne tohle, takže to už je drzost,“ říká předseda Zelinářské unie Zeman.

Výrazně zdražují i brambory. Nedostatek je jich po celé Evropě a tak poroste třeba i cena mražených hranolků nebo bramborového salátu.