Zeman dnes na Hradě slaví a na Václaváku se chystá demonstrace

Nezávislá skupina AUVA, která událost zorganizovala, tak reaguje na útok prezidenta Zemana na média v projevu během slavnostní inaugurace. Po jeho slovech se na prezidenta snesla kritika ze stran politiků i široké veřejnosti.

"Útok znovuzvoleného prezidenta Miloše Zemana na média a svobodu slova v naší zemi, jehož se dopustil ve svém inauguračním projevu, znovu potvrdil dlouhodobý nebezpečný nenávistný útok na novináře, kteří poskytují veřejnosti nezávislé a pluralitní pohledy na naší politiku a společnost. Chceme proto panu prezidentovi a dalším dokázat, že novinářkou obec a její práci jsme připraveni bránit." nechali se slyšet organizátoři na stránkách události ZDE.

Protestní akce se má konat i v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Táboře a Turnově a projevilo o ni na sociálních sítích zájem 26 tisíc lidí. Demonstrace s mikrofonem by měla začít v 19:00. Ve 20:00 by měla být uctěna památka zavražděného slovenského novináře Kuciaka a jeho snoubenky Martiny rozsvícením telefonů a minutou ticha. Zaznít by měla československá hymna a není vyloučen ani pochod na Pražský hrad.

Prezidenta za jeho výroky kritizovala i řada politiků, někteří se během jeho projevu dokonce zvedli a sál opustili. Načasování kritiky médií bylo vskutku nešťastné vzhledem k událostem, které otřásají Slovenskem a dokonce slovenskou politikou. Více o případu ZDE.