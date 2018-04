Změny od května: Lepší ochrana identity, i 130 tisíc od úřadu práce!

Zákaz kouření na letišti v Praze

Pražské Letiště Václava Havla se od prvního května stane zcela nekuřáckým letištěm. Cigaretu si nezapálíte v žádném z interiérových prostorů - včetně terminálů a doposud fungujících kuřáckých koutků. A zákaz se týká i elektronických cigaret. Kouřit bude nově možné pouze na vyhrazených místech před vstupy do hal. Letiště tak následuje příkladu dalších zemí, jako jsou Velká Británie, Španělsko či USA. Jestli souhlasíte s novým nařízením, hlasujte zde.

Ochrana osobních údajů

Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, informování do tří dnů v případě, že se k datům někdo neoprávněně dostane nebo právo na odstranění osobních údajů. To jsou jen některé z novinek, které přináší směrnice Evropské komise o ochraně osobních údajů (GDPR), která vejde v účinnost 25. května. Lidé tak budou přesně vědět, jaké informace o nich firmy, úřady nebo nemocnice mají. Směrnice má mimo jiné zajistit i to, aby měl člověk vždy jasný přehled o tom, s čím vlastně souhlasí a to i na internetu, kde jsou osobní údaje často součástí "balíčku" obchodních podmínek. Více o novém nařízení se dočtete v článku zde.

Změny na sociálních sítích

Výše zmíněná směrnice se dotkne i uživatelů sociálních sítí, Facebook už proto začal rozesílat svým uživatelům dotazy, jestli může v jejich fotografiích a videích používat technologii pro rozpoznávání obličeje nebo dál sdílet informace z profilů. A podobné je to i s cílenou reklamou. Pokud uživatel nesouhlasí, aby společnost používala data od partnerů, může to jednoduše zakázat.

Náhradní výplaty od státu

Od nového měsíce vzrostou "náhradní výplaty" lidem, kterým zaměstnavatel v insolvenci dluží peníze. Poskytuje je úřad práce, který v současné době může udělit za měsíc maximálně 41 384 korun. Od 1. května se tento strop navýší na částku 44 256 korun. Protože je možné žádat o mzdové nároky za tři měsíce, maximální suma, kterou může člověk na náhradních výplatách od pracovního úřadu dostat, vzroste ze 124 152 korun na 132 768 korun.

Přehledy k daňovému přiznání

Do 2. května 2018 musejí osoby samostatně výdělečně činné doručit na svou zdravotní pojišťovnu a Okresní správu sociálního zabezpečení přehledy o příjmech a výdajích za rok 2017. Přehledy odevzdávají jak OSVČ na hlavní činnost, tak například i zaměstnanci, kteří si během roku 2017 přivydělávali činností vedlejší.

Změny v dopravě

Obyvatelé větších měst, kteří cestují do práce nebo školy městskou hromadnou dopravou, by se v květnu opět měli obrnit trpělivostí. Řadu dopravních omezení plánují Praha, Ostrava ale i Brno, kde se navíc na celý rok uzavře Údolní ulice. Auta ani MHD neprojedou od křižovatky s Úvozem až po odbočku ke koupališti na Kraví hoře. Dělníci budou vyměňovat vodovody, kanalizaci, trakční vedení i koleje.