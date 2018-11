Znalec: Stíhání Babišovy dcery za Čapí hnízdo nic nebrání!

O nejnovějším vývoji v kauze Čapí hnízdo informoval portál Seznam zprávy. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala informaci nepřímo potvrdil, když uvedl, že počet obviněných zůstává stejný.

Pokud by znalec souhlasil s lékařskou zprávou, kterou do spisu založili advokáti Bobekové a její závěry posvětil, nemohlo by její trestní stíhání pokračovat.

Zároveň se podařilo odhalit identitu tajemné snoubenky Andreje Babiše mladšího, se kterou měl trávit čas, když pobýval na Ukrajině a Ruskem okupovaném Krymu.

Je jí třicet let, jmenuje se Jelizaveta a pendluje mezi městem Krivoj Rog na východě Ukrajiny a Jaltou na Krymu. Jak uvedl portál irozhlas, její profil na sociální síti Vkontaktě je plný společných fotek s Babišem mladším.