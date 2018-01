Zpráva OLAF: Faltýnek a Babiš žádají odklad výslechu!

Požádali totiž výbor o odložení výslechu, který se má konat v úterý. Žádost o přesunutí termínu výslechu zhruba o týden dorazila na mandátový a imunitní výbor písemně včera odpoledne formou dopisu. "Došla od právních zástupců pana poslance Babiše a pana poslance Faltýnka," řekl Stanislav Grospič (KSČM), předseda mandátového a imunitního výboru.

Jako důvod Babiš a Faltýnek podle předsedy výboru uvádějí to, že chtějí čas pro seznámení se se zprávou OLAF. Ještě před pár dny ale hlavní aktér kauzy kolem Farmy Čapí hnízdo hovořil jinak. "Ohledně OLAFu - já bych rád sdělil jenom to, že tu zprávu nemám, nečetl jsem ji, ani ji číst nebudu," řekl Babiš.

Andrej Babiš dnes řekl, že zprávu budou číst jeho právní zástupci a nikoliv on. Zároveň odmítá spekulace o tom, že se s Jaroslavem Faltýnkem snaží žádostí případ zdržovat. "My tam samozřejmě půjdeme, ale chceme mít stejnou možnost - jako ostatní se obeznámit - a to naši právní zástupci to nastudují a ten další týden tam přijdeme," řekl Babiš.

To, že by se konečný verdikt mohl pozdržet, předpověděla už včera Kateřina Valachová, která si zprávu OLAFU přišla přečíst na policejní ředitelství. "Já se osobně domnívám, že v úterý pravděpodobně - právě s odkazem na to, že někteří poslanci se tedy ještě neseznámili se spisem ani se zprávou OLAF - se nepodaří odhlasovat usnesení Mandátního a imunitního výboru," Kateřina Valachová (ČSSD).



O tom, jestli žádosti o odložení výslechu bude nakonec vyhověno, se rozhodne v úterý, kdy Mandátový a imunitní výbor bude o věci hlasovat.